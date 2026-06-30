مدیرکل تعزیرات شهرستان‌های استان تهران گفت: با توجه به افزایش قیمت نان و برای جلوگیری از سوء استفاده‌های احتمالی رصد و پایش کارخانه‌های تولید آرد افزایش یافت.





داریوش جودکی در مصاحبه با خبرنگار خبرگزاری صداوسیما افزود: تمام کارخانه‌های تولید آرد باید تمام اطلاعات ورود و خروج آرد خود را در سامانه داخلی و سامانه جامع انبارها ثبت کنند.

وی افزود: آرد کالاهای اساسی است و در صورت تخلف در ثبت نهادهای نظارتی و تعزیرات تمام کالاها را به عنوان قاچاق و عرضه خارج از شبکه ضبط می کنند و جریمه سنگینی برای کارخانه صادر می شود.