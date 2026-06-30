به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز کهگیلویه و بویراحمد ؛ رئیس مخابرات شهرستان بهمئی گفت: ساعت ۱۹ شب گذشته در پی عملیات حفاری پیمانکار شرکت آبفاضلاب، شبکه فیبر نوری شهر لیکک دچار آسیب شد که در نتیجه آن تمامی خطوط ارتباطی این شهر قطع شد که پس از ۷ ساعت تلاش، در ساعت ۲ بامداد امروز ارتباط این شهر به حالت اول برگشت و مشکل برطرف شد.

بهرامی خَشاب گفت: از ساعت ۱۹ روز دوشنبه ۸ تیر ماه ۱۴۰۵ همه خدمات مخابراتی، از جمله تماس‌های تلفنی، اینترنت، خدمات کافی نت ها، دفاتر و مراکز پیشخوان، نانوایی ها، تاکسی داران، مغازه داران و کسبه در شهر لیکک مرکز شهرستان بهمئی، مناطق و روستا‌های حومه کاملا قطع شد و تا پاسی از شب این قطعی ادامه داشت.

خداخواست بهرامی خَشاب افزود: بلافاصله پس از وقوع این حادثه، هماهنگی‌های لازم با مرکز استان و شهرستان‌های گچساران و دهدشت انجام شد و نیرو‌های فنی به محل اعزام آسیب دیدگی خطوط ارتباطی اعزام شد.

وی گفت: هم اکنون همه ارتباطات مخابراتی در شهر لیکک مرکز شهرستان بهمئی برقرار است.

بهرامی هماهنگ نبودن برخی از دستگاه‌های حفار و پیمانکاران را یکی دیگر از دلایل قطعی خدمات مخابراتی و ارتباطی در شهرستان بهمئی بویژه ورودی شهر لیکک از سمت خوزستان برشمرد و افزود: اهالی شهر، اصناف و بازاریان، فضای مجازی، کافی نت ها، نانوا داران و افرادی که با خدمات تلفن همراه و اینترنت سر و کار دارند از این حادثه دچار خسارت می‌شوند.

وی ادامه داد: در بیشتر موارد قطعی خدمات مخابراتی در شهرستان هیچ گونه ارتباطی با شرکت مخابرات استان و شهرستان ندارد و فرد یا افرادی به صورت نا آگاهانه و ندانسته و بدون اطلاع از کابل کشی‌های طول مسیر اقدام به قطع فیبر نوری می‌کنند.

رئیس مخابرات شهرستان بهمئی با بیان اینکه از زمان وقوع این حادثه، با عوامل فنی در تلاش بودیم که این مشکل در اسرع وقت رفع شود، از همه مردم، پیمانکاران و دستگاه‌های حفار خواست بدون هماهنگی با اداره مخابرات شهرستان هیچ گونه اقدامی در حوزه حفاری و خاک برداری در طول مسیر انجام ندهند.