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سرکلانتر دوم پلیس پیشگیری پایتخت از دستگیری یک گروه سهنفره سارقان حرفهای خودرو در محدوده مرزداران خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، سرهنگ محمد افشار گفت: در پی وقوع چندین فقره سرقت خودرو در حوزه استحفاظی کلانتری ۱۳۹ مرزداران، رسیدگی ویژه به پرونده در دستور کار تیم عملیات این کلانتری قرار گرفت.
وی افزود: مأموران پس از انجام تحقیقات تخصصی، اخذ اظهارات مالباختگان و بررسی تصاویر دوربینهای مداربسته، موفق به شناسایی شیوه فعالیت متهمان شدند. بررسیها نشان داد اعضای این باند با استفاده از خودروهای مختلف دارای پلاک مخدوش، خودروهای شهروندان را شناسایی کرده و در فرصت مناسب اقدام به سرقت آنها میکردند.
سرهنگ افشار ادامه داد: مأموران با اجرای گشتزنیهای هدفمند و شناسایی شگردهای مجرمانه متهمان، حین گشتزنی در خیابان ابراهیمی به یک دستگاه خودروی مزدا که در کنار یک دستگاه پژو ۲۰۶ متوقف شده بود، مشکوک شدند.
به گفته وی، مأموران پس از بررسی صحنه مشاهده کردند سه متهم در حال تخریب درِ خودروی پژو ۲۰۶ برای سرقت هستند. در همین حین، با اجرای عملیات غافلگیرانه، هر سه نفر پیش از تکمیل سرقت دستگیر شدند.
این مقام انتظامی تصریح کرد: در بررسیهای بعدی مشخص شد خودروی مزدای مورد استفاده متهمان نیز ساعاتی قبل به سرقت رفته بود.
سرکلانتر دوم پلیس پیشگیری پایتخت با اشاره به اعترافات متهمان گفت: متهمان پس از انتقال به کلانتری و مواجهه با مستندات موجود، به ۱۳ فقره سرقت خودرو اعتراف کردند و اظهار داشتند خودروهای سرقتی را به مناطق اطراف تهران منتقل کرده، پس از اوراق کردن، قطعات آنها را به فروش میرساندند.
وی در پایان خاطرنشان کرد: پرونده متهمان پس از تکمیل تحقیقات اولیه، برای رسیدگی به سایر جرائم احتمالی به پایگاه دوم پلیس آگاهی ارجاع شده است.