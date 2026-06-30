به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی،کارشناس هواشناسی خراسان جنوبی گفت: در شبانه روز گذشته نوسانات دمایی در مرکز استان بین ۲۲ و ۴۲ درجه سلسیوس ثبت شد که دومین مرکز استان گرم کشور بود.

زارعی افزود: بر اساس الگوی نقشه‌های پیش یابی هواشناسی تا پایان هفته ضمن افزایش ابر گاهی وزش باد نسبتا شدید تا شدید و گرد و خاک در مناطق مستعد و به ویژه در نوار شرقی استان سبب کاهش میزان دید افقی و کاهش کیفیت هوا و در مرز شرقی هم طوفان گرد و خاک با احتمال بروز خسارت خواد شد.

وی گفت: به لحاظ دمایی ادامه روند کاهش نسبی دمای هوا تا صبح جمعه قابل پیش بینی است که مقداری از شدت گرمای هوا کاسته می‌شود، اما همچنان وقوع دما‌های حدود ۴۰ و بالاتر از ۴۰ درجه را در اغلب نقاط خراسان جنوبی انتظار داریم.

کارشناس هواشناسی استان افزود: همچنین با عبور امواج ناپایدار از فراز میانی جو استان در این مدت احتمال بارش پراکنده هم به ویژه در نیمه شمالی استان وجود دارد.

زارعی گفت: در شبانه روز گذشته سربیشه با ۱۶ درجه خنک‌ترین و دهسلم با ۴۸ درجه سلسیوس گرمترین نقطه استان بود.