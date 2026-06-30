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جشنواره مردمی فیلم عمار با اعلام پویش مردمی قیام راویان در ایام تشییع رهبر شهید انقلاب، از همه مردم و هنرمندان در سراسر کشور دعوت میکند تا روایتگر این آیین باشند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما جشنواره مردمی فیلم عمار با اعلام پویش مردمی قیام راویان در ایام تشییع رهبر شهید انقلاب حضرت امام سیدعلی خامنهای، از همه مردم و هنرمندان در سراسر کشور دعوت میکند تا روایتگر این حماسه و قیام آزادگان دنیا باشند.
قالبها:
۱_ ولاگ: (روایت ویدئویی از حضور و مشاهدات شخصی ایام تشییع)
گزارش ویدئویی از تشییع و مراسمات همزمان با این رویداد در سراسر کشور (مثال سفرنامه تصویری اعزام به مراسم تشییع، تجربه حضور خانوادگی، حس و حال شخصی از حضور در مراسم تشییع و بزرگداشت و …)
۲_ فیلم خام:
با محوریت موضوعی زیر:
– خلاقیتهای مردمی با استفاده از آداب و رسوم بومی
– بازنمایی ارتباط قلبی و معنوی مردم با امام (روایت جلوههای همدلی و انسجام مردم حول ارادت به امام شهید)
– صحنههایی از خدمترسانی مردم به زائرین و عزاداران
۳_ مصاحبه ویدئویی:
با محوریت پاسخ به یک یا چند سؤال زیر:
– پیام شما به مخاطبان ۱۰۰ سال آینده چیست؟
– پیام و یا ایدهی شما برای کسی که قصاص امام شهید را از قاتل و آمرین بگیرد چیست؟
– پیام مهمانان غیر ایرانی به هموطنان خود که در تشییع حضور ندارند چیست؟
– امروز ادای دین مسئولین به امام شهید کدام کار است؟
– از رهبر شهیدمان چه آموختهاید؟
۴_ مستند (کوتاه، بلند، نیمه بلند)
زمان ارسال آثار: تا ۳۱ تیرماه
همچنین برای ارسال اثر میتوانید به سامانه ravi.ammarfilm.ir مراجعه فرمایید
نحوه ارسال آثار به دبیرخانه:
تلفن دبیرخانه: ۰۲۱۴۲۷۹۵۳۰۰
تارنمای جشنواره و مرجع اطلاع رسانیها: AmmarFilm.ir
شبکههای اجتماعی (در پیامرسانهای بله، ایتا، روبیکا، شاد و تلگرام): AmmarFest