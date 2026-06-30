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طرح زیرگذر بسیج شهرضا با پیشرفت ۹۰ درصددر حال اجرا است.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ نماینده مردم شهرضا و دهاقان گفت: طرح زیر گذر بسیج دارای دو روگذر نیز هست که یکی حدود ۶۰ درصد پیشرفت و دیگری هنوز در مرحله فونداسیون قرار دارد.
حبیب قاسمی مجموع اعتبار این دو روگذر را حدود ۱۴۰ میلیارد تومان عنوان کرد و افزود: این طرح در چارچوب طرحهای بزرگ زیرساختی شهرستان تعریف شده است و هدف آن ارتقای ایمنی، روانسازی ترافیک، کاهش حوادث و تکمیل زیرساختهای ارتباطی منطقه است.
زیرگذر بسیج در محور شهرضا به دهاقان قرار دارد و اجرای این طرح نقاط حادثهخیز تقاطع بزرگراه اصفهان – شیراز با محور شهرضا – دهاقان را حذف و رفت و آمد بین شهرضا، دهاقان و مبارکه را تسهیل میکند.