به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ نماینده مردم شهرضا و دهاقان گفت: طرح زیر گذر بسیج دارای دو روگذر نیز هست که یکی حدود ۶۰ درصد پیشرفت و دیگری هنوز در مرحله فونداسیون قرار دارد.

حبیب قاسمی مجموع اعتبار این دو روگذر را حدود ۱۴۰ میلیارد تومان عنوان کرد و افزود: این طرح در چارچوب طرح‌های بزرگ زیرساختی شهرستان تعریف شده است و هدف آن ارتقای ایمنی، روان‌سازی ترافیک، کاهش حوادث و تکمیل زیرساخت‌های ارتباطی منطقه است.

زیرگذر بسیج در محور شهرضا به دهاقان قرار دارد و اجرای این طرح نقاط حادثه‌خیز تقاطع بزرگراه اصفهان – شیراز با محور شهرضا – دهاقان را حذف و رفت و آمد بین شهرضا، دهاقان و مبارکه را تسهیل می‌کند.