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معاون توسعه مدیریت و منابع سازمان منطقه آزاد تجاری- صنعتی مهران گفت: برنامههایی از جمله: استقرار پایگاههای سلامت و امداد، ساماندهی حملونقل، ایجاد موکبهای پذیرایی و فرهنگی چندزبانه، تقویت خدمات ارتباطی و استقرار میزهای راهنمای مهمانان خارجی در محدوده مرز پیشبینی شده است؛ تا به مهمانان خارجی خدماترسانی کنند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز ایلام؛ قدرتالله طمیمیان با اشاره به جایگاه راهبردی مرز مهران در تردد زائران و مهمانان خارجی اظهار کرد: سازمان منطقه آزاد مهران در چارچوب مأموریتهای تسهیلگری و پشتیبانی، مجموعهای از اقدامات اجرایی و خدماتی را برای تکریم و تسهیل تردد مهمانان خارجی در این گذرگاه بینالمللی برنامهریزی کرده است.
وی افزود: به همین منظور؛ با تشکیل ستاد هماهنگی و با مشارکت دستگاههای اجرایی، امدادی، انتظامی و خدماتی، برنامههایی از جمله استقرار پایگاههای سلامت و امداد، ساماندهی حملونقل، ایجاد موکبهای پذیرایی و فرهنگی چندزبانه، تقویت خدمات ارتباطی و استقرار میزهای راهنمای مهمانان خارجی در محدوده مرز پیشبینی شده است.
طمیمیان تأکید کرد: سازمان منطقه آزاد مهران با همکاری دستگاههای مسئول در تلاش است با فراهمسازی زیرساختهای مناسب، ارتقای سطح خدمات و مدیریت منسجم میدانی، زمینه استقبال شایسته و تسهیل تردد مهمانان خارجی شرکتکننده در آیین تشییع قائد شهید امت را در مرز بینالمللی مهران فراهم کند.