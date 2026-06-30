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وزرای امور خارجه ایران و فرانسه در گفت و گوی تلفنی آخرین تحولات منطقهای و بین الملل در پرتو یادداشت تفاهم اسلام آباد و روند اجرای آن را بررسی کردند.
به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما، عباس عراقچی وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران و ژان نوئل بارو، وزیر امور خارجه فرانسه شامگاه دوشنبه به صورت تلفنی گفتوگو کردند.
طرفین در این تماس تلفنی، آخرین تحولات منطقهای و بینالمللی را در پرتو مفاد یادداشت تفاهم اسلامآباد و روند اجرای آن با هدف پایان دادن به جنگ تحمیلی آمریکا و رژیم صهیونیستی علیه ایران، مورد بررسی و تبادل نظر قرار دادند.