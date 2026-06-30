اعتبار ویژه استفاده از خدمات آزمایشگاهی برای دانشجویان تحصیلات تکمیلی که موضوع پایان‌نامه آنها در فهرست اولویت‌های پژوهشی ستاد‌های توسعه قرار دارد، با رشد ۳۰ درصدی نسبت به سال گذشته به ۴ میلیون تومان رسید.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، بر اساس این طرح حمایتی، پژوهشگران مشمول می‌توانند تا سقف ۷۰ درصد هزینه خدمات آزمایشگاهی مورد نیاز خود را از طریق اعتبار اختصاص‌یافته تأمین کنند. این اقدام با هدف کاهش هزینه‌های پژوهش، تسهیل دسترسی به زیرساخت‌های آزمایشگاهی و هدایت پایان‌نامه‌های تحصیلات تکمیلی به سمت حل مسائل و نیازهای اولویت‌دار کشور انجام می‌شود.

حمایت از پژوهش‌های مسئله‌محور و اولویت‌دار

اعتبار ویژه پژوهش‌های اولویت‌دار، یکی از برنامه‌های حمایتی شبکه آزمایشگاهی کشور برای توسعه پژوهش‌های کاربردی و مأموریت‌گرا به شمار می‌رود. در این چارچوب، دانشجویان تحصیلات تکمیلی که موضوع پایان‌نامه آن‌ها از سوی ستادهای توسعه به عنوان اولویت پژوهشی تأیید شود، می‌توانند از این حمایت برای دریافت خدمات آزمایشگاهی در مراکز عضو شبکه آزمایشگاهی کشور استفاده کنند.

این برنامه با ایجاد دسترسی آسان‌تر پژوهشگران به خدمات تخصصی آزمایشگاهی، زمینه اجرای دقیق‌تر پروژه‌های تحقیقاتی، ارتقای کیفیت پایان‌نامه‌ها و تسریع در دستیابی به نتایج پژوهشی را فراهم می‌کند.

نحوه ثبت درخواست

دانشجویان تحصیلات تکمیلی متقاضی پس از انتخاب طرح ویژه هر یک از ستادهای توسعه در بخش اعتبارات باشگاه مشتریان شبکه آزمایشگاهی کشور و بارگذاری مستندات مورد نیاز، می‌توانند درخواست فعال‌سازی اعتبار خود را ثبت کنند. پس از بررسی و تأیید درخواست از سوی ستاد مربوطه، اعتبار ویژه برای متقاضی فعال خواهد شد.

علاقه‌مندان برای آگاهی از فهرست اولویت‌های پژوهشی ستادهای توسعه، شرایط بهره‌مندی از این حمایت و ثبت درخواست اعتبار، می‌توانند به صفحه اولویت‌های پژوهشی در پایگاه اینترنتی شبکه آزمایشگاهی کشور مراجعه کنند.