

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، سرهنگ عبدالوهاب علایی اظهار کرد: مأموران گشت کلانتری ۱۵۴ وردآورد در اجرای طرح روزانه مقابله با سرقت‌های خرد، هنگام گشت‌زنی در اتوبان شهید لشگری به یک دستگاه وانت مشکوک شدند و پس از صدور دستور ایست، خودرو را متوقف کردند.

وی افزود: رفتار راننده و نحوه بارگیری وانت، ظن مأموران را برانگیخت. در بازرسی اولیه از خودرو نیز ۶ دستگاه ضبط صوت خودرو کشف شد که بررسی‌های اولیه احتمال سرقتی بودن آنها را تقویت کرد.

سرکلانتر پنجم پلیس پیشگیری پایتخت ادامه داد: متهم در ابتدا مدعی شد تعمیرکار سیستم‌های صوتی خودرو است، اما تناقض در اظهارات وی، مأموران را به انجام تحقیقات تخصصی و استعلام‌های فنی سوق داد.

به گفته وی، بررسی‌ها نشان داد متهم از سارقان سابقه‌دار است و تجهیزات کشف‌شده را ساعاتی پیش از داخل خودرو‌های شهروندان سرقت کرده و در حال انتقال آنها به مخفیگاه خود بوده است.

سرهنگ علایی تصریح کرد: با هدایت متهم، مخفیگاه وی نیز شناسایی و بازرسی شد که در نتیجه آن، ۵ دستگاه ضبط خودرو، ۵ دستگاه آمپلی‌فایر، یک دستگاه ضبط پایونیر، یک خازن، دو جفت بلندگوی گران‌قیمت و ۷ جفت تیونر (گیرنده رادیویی) کشف و ضبط شد.

وی خاطرنشان کرد: متهم در بازجویی‌های تکمیلی به ۱۲ فقره سرقت از داخل خودرو‌های شهروندان اعتراف کرد و پس از تشکیل پرونده، برای ادامه رسیدگی و شناسایی سایر جرائم احتمالی به مرجع قضایی تحویل شد.

سرکلانتر پنجم پلیس پیشگیری پایتخت در پایان با تأکید بر برخورد قاطع پلیس با سارقان گفت: پلیس با هرگونه سرقت و اقداماتی که امنیت شهروندان را تهدید کند، با قاطعیت برخورد خواهد کرد.

وی همچنین از شهروندان خواست در صورت مشاهده هرگونه مورد مشکوک، موضوع را از طریق مرکز فوریت‌های پلیسی ۱۱۰ اطلاع دهند و خودرو‌های خود را در مکان‌های امن و مجهز به تجهیزات بازدارنده پارک کنند.