تمهیدات آموزش و پرورش برای سال تحصیلی جدید
رئیس کمیسیون اصل ۹۰ مجلس گفت: با توجه به مشکلات پیشآمده، وزارت آموزش و پرورش برای سال تحصیلی جدید، تدابیر مناسبی در زمینه تهیه کتب درسی، اصلاح متون آموزشی و نیز بهبود خدمات رفاهی و معیشتی فرهنگیان اتخاذ کرده است.
به گزارش خبرنگار خبرگزاری صداوسیما
نصرالله پژمانفر گفت: در جلسات اخیر، موضوع رضایتمندی معلمان، رسیدگی به مطالبات بازنشستگان و شاغلان، و نیز ایجاد انگیزه برای بهبود عملکرد آنان بررسی و گزارشهای مثبتی در این زمینه ارائه شد. درخصوص اهمیت پایش مستمر کیفیت آموزشی نیز مقرر شد کمیتهای تخصصی متشکل از نمایندگان و کارشناسان، راهاندازی شود تا بهصورت فصلی، مسائل آموزشی‑تربیتی و نیز امور رفاهی آموزش و پرورش را پیگیری کند. این کمیته موظف است گزارش خود را هم برای اطلاعرسانی در صحن علنی مجلس قرائت کند و هم برای پیگیری در هیئت دولت ارائه دهد.
وی افزود: این سازوکار فصلی، گامی مؤثر در جهت نظارت مستمر، رفع موانع و ارتقای کیفیت نظام آموزشی کشور خواهد بود و امیدواریم با همکاری همه بخشها، شاهد سال تحصیلی پربارتری برای دانشآموزان و فرهنگیان باشیم.