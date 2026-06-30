تمهیدات آموزش و پرورش برای سال تحصیلی جدید

رئیس کمیسیون اصل ۹۰ مجلس گفت: با توجه به مشکلات پیش‌آمده، وزارت آموزش و پرورش برای سال تحصیلی جدید، تدابیر مناسبی در زمینه تهیه کتب درسی، اصلاح متون آموزشی و نیز بهبود خدمات رفاهی و معیشتی فرهنگیان اتخاذ کرده است.