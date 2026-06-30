مهمترین رویدادهای ورزشی استان قزوین
از حضور ملیپوش شایسته قزوین در مرحله نهایی اردوی تیم ملی والیبال نشسته تا برگزاری تست استعدادیابی بلندقامتان هندبال در قزوین را در این بسته بخوانید.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز قزوین
، مرحله نهایی اردوی آمادگی تیم ملی والیبال نشسته مردان، متصل به اعزام رقابتهای قهرمانی جهان، از امروز سهشنبه ۳ تیرماه به میزبانی فدراسیون آغاز شده است.
در این مرحله از اردو، داود علیپوریان، ملیپوش شایسته استان قزوین نیز حضور دارد.
این اردو در کمپ تیمهای ملی برگزار میشود و تا ۱۴ تیرماه ادامه خواهد داشت.
برگزاری تست استعدادیابی بلندقامتان هندبال در قزوین
تست استعدادیابی بلندقامتان هندبال استان قزوین با حضور علاقهمندان و زیر نظر مربیان و مسئولان فنی برگزار شد.
در این برنامه، ۳۰ پسر و ۲۰ دختر در ردههای سنی اعلامشده حضور داشتند و از نظر شاخصهای جسمانی، آمادگی حرکتی و استعداد ورزشی مورد ارزیابی قرار گرفتند.
این تست با هدف شناسایی استعدادهای برتر و معرفی نفرات منتخب به مراحل بعدی استعدادیابی و برنامههای توسعهای هندبال برگزار شد.