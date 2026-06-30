به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز قزوین ، مرحله نهایی اردوی آمادگی تیم ملی والیبال نشسته مردان، متصل به اعزام رقابت‌های قهرمانی جهان، از امروز سه‌شنبه ۳ تیرماه به میزبانی فدراسیون آغاز شده است.

در این مرحله از اردو، داود علیپوریان، ملی‌پوش شایسته استان قزوین نیز حضور دارد.

این اردو در کمپ تیم‌های ملی برگزار می‌شود و تا ۱۴ تیرماه ادامه خواهد داشت.

برگزاری تست استعدادیابی بلندقامتان هندبال در قزوین

تست استعدادیابی بلندقامتان هندبال استان قزوین با حضور علاقه‌مندان و زیر نظر مربیان و مسئولان فنی برگزار شد.

در این برنامه، ۳۰ پسر و ۲۰ دختر در رده‌های سنی اعلام‌شده حضور داشتند و از نظر شاخص‌های جسمانی، آمادگی حرکتی و استعداد ورزشی مورد ارزیابی قرار گرفتند.

این تست با هدف شناسایی استعداد‌های برتر و معرفی نفرات منتخب به مراحل بعدی استعدادیابی و برنامه‌های توسعه‌ای هندبال برگزار شد.