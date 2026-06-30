تکلیف شرکتها برای مشارکت بخش خصوصی و برنامه یک میلیون متر حفاری
رئیس هیئت عامل ایمیدرو با تأکید بر ضرورت تحول در سیاستهای اکتشافی کشور، از هدفگذاری اجرای یک میلیون متر حفاری در سال جاری خبر داد.
به گزارش تحریریه صنعت و معدن خبرگزاری صدا و سیما
؛ محمدمسعود سمیعینژاد رئیس هیئت عامل سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران (ایمیدرو) در جلسه پایش اقدامات و برنامههای اکتشافی شرکتهای بزرگ زیرمجموعه و وابسته این سازمان که با حضور جمعی از مدیران عامل شرکتها برگزار شد، توسعه اکتشافات را یکی از مهمترین اولویتهای بخش معدن در سال جاری عنوان کرد.
وی گفت: سیاست ایمیدرو بر اجرای برنامههای توسعهای در حوزه اکتشاف است و بر همین اساس، هدفگذاری انجام یک میلیون متر حفاری توسط شرکتهای زیرمجموعه مورد توجه است.
سمیعی نزاد با اشاره به ضرورت ایجاد رویهای واحد در فرآیندهای اکتشافی، افزود: در حوزه اکتشاف و صدور گواهی کشف باید سیاستی استاندارد و یکپارچه بر اساس نوع ماده معدنی، متراژ عملیات و شرایط مناطق حفاری تدوین و پس از نهایی شدن، به شرکتها و استانهای سراسر کشور ابلاغ شود تا همه فعالان این حوزه بر مبنای یک چارچوب مشخص فعالیت کنند.
رئیس هیئت عامل ایمیدرو همچنین بر تشکیل کارگروه اکتشاف تأکید کرد و افزود: با توجه به جایگاه ویژه توسعه اکتشافات در برنامه هفتم پیشرفت، لازم است دستورالعملهای اجرایی لازم تدوین شود و با حضور بخش خصوصی، مسائل و موانع اکتشافی در استانهای مختلف بهصورت تخصصی بررسی و رفع شود.
سمیعینژاد با بیان اینکه مدلهای سرمایهگذاری در بخش اکتشاف نیازمند بازنگری است، تصریح کرد: ساختارهای فعلی سرمایهگذاری در شرکتهای زیرمجموعه تا حدی بسته است و باید زمینه ورود سرمایهگذاران جدید، بهویژه بخش خصوصی، فراهم شود. از اینرو، تمامی شرکتها موظف هستند ظرف شش ماه آینده برنامه عملیاتی خود را برای نحوه مشارکت بخش خصوصی در فعالیتهای معدنی، بهویژه پروژههای اکتشافی، ارایه کنند.
وی همچنین بر ضرورت استفاده از ظرفیت سرمایهگذاران خارجی در طرح های بزرگ معدنی تأکید کرد و گفت: باید برنامهریزی لازم برای حضور سرمایهگذاران خارجی، بهویژه در معادن بزرگ، انجام شود و همزمان تجربیات کشورهای حوزه اوراسیا در توسعه اکتشافات، بهویژه در حوزه مس و طلا طی یک دهه گذشته، بهصورت دقیق مورد بررسی قرار گیرد.
رئیس هیئت عامل ایمیدرو همچنین از آغاز برنامه تربیت نیروی انسانی متخصص در حوزه حفاری خبر داد و افزود: توسعه اکتشافات بدون نیروی انسانی ماهر امکانپذیر نیست. بر همین اساس، با برگزاری دورههای آموزشی تخصصی و بهرهگیری از استادان برجسته داخلی و خارجی، برنامه تربیت تکنسینهای حفاری آغاز خواهد شد که در گام نخست، تربیت ۱۰۰ نفر تکنسین حفار به طور تخصصی مورد توجه است.