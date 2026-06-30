مدیرکل اوقاف و امور خیریه مازندران از استقرار ۱۱ موکب در بقاع متبرکه استان برای اسکان، پذیرایی و ارائه خدمات رفاهی به زائران مراسم وداع و تشییع رهبر شهید خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ مدیرکل اوقاف و امور خیریه مازندران از استقرار ۱۱ موکب در بقاع متبرکه استان برای ارائه خدمات اسکان، پذیرایی و رفاهی به زائران مراسم وداع و تشییع رهبر شهید خبر داد.

حجت‌الاسلام ابراهیم حیدری‌جناسمی با اشاره به برگزاری آیین وداع و تشییع پیکر رهبر شهید از ۱۳ تا ۱۸ تیرماه، گفت: تمامی ظرفیت‌ها و امکانات اداره کل اوقاف و امور خیریه مازندران برای خدمت‌رسانی به زائران و شرکت‌کنندگان در این مراسم بسیج شده است تا مسافران در طول مسیر از خدمات مناسب برخوردار شوند.

وی افزود: به منظور تسهیل تردد و رفاه حال زائران، مواکب مستقر در امامزاده‌ها و بقاع متبرکه استان خدماتی از جمله اسکان موقت، پذیرایی، راهنمایی و سایر خدمات رفاهی را ارائه خواهند کرد.

مدیرکل اوقاف و امور خیریه مازندران اظهار کرد: این مواکب در بقاع متبرکه سیدبی‌بی زینب (س) گلوگاه، امامزاده عبدالحق (ع) و امامزاده ابوطالب (ع) سوادکوه، ساختمان اوقاف لاریجان، امامزاده سیدحسین (ع) شیرود و مسجدالشهدا تنکابن، موکب حضرت حر رامسر، امامزاده ابراهیم (ع) و امامزاده عبدالله (ع) آمل، امامزاده عباس (ع) ساری و امامزاده سیدعلی (ع) بهشهر مستقر خواهند بود.

حجت‌الاسلام حیدری‌جناسمی در پایان تأکید کرد: اوقاف و امور خیریه مازندران با تمام توان در کنار مردم خواهد بود تا خدمات‌رسانی به زائران این مراسم معنوی در فضایی مناسب و با کیفیت مطلوب انجام شود.