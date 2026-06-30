به خبرگزاری صدا و سیما مرکز چهارمحال و بختیاری، معاون معماری و شهرسازی اداره کل راه و شهرسازی استان گفت: در این سامانه، اطلاعات مربوط به طرح‌های جامع و تفصیلی شهری، مصوبات کارگروه امور زیربنایی، توسعه روستایی، عشایری، شهری و آمایش سرزمین ثبت و بارگذاری می‌شود.

جعفریان افزود: اطلاعات بارگذاری‌شده در این سامانه در قالب سامانه‌های اطلاعات مکانی (GIS) ثبت شده است.

وی دسترسی به آخرین اطلاعات و نقشه‌های مصوب شهری را از مهمترین مزایای این طرح دانست.