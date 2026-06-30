معاون آموزش متوسطه وزارت آموزش و پرورش با بیان اینکه برنامه یکپارچه سازمان تحول‌آفرین، نقشه راه آموزش متوسطه است، گفت: کیفیت آینده کشور در آموزش متوسطه رقم می‌خورد و هیچ برنامه ملی بدون ابتکار استانی موفق نخواهد شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ سید مصطفی آذرکیش در گردهمایی معاونان آموزش متوسطه ادارات کل آموزش و پرورش سراسر کشور افزود: این نوع جلسات برای ایجاد هماهنگی، انسجام و هم‌افزایی میان ستاد و استان‌ها از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است و امیدواریم در این فرصت بتوانیم برنامه‌های راهبردی معاونت و دفاتر را مرور کرده و مسیر اجرای آنها را دقیق‌تر و منسجم‌تر دنبال کنیم.

معاون آموزش متوسطه وزارت آموزش و پرورش در ادامه با گرامی‌داشت یاد و خاطره امام شهدا، شهدای انقلاب اسلامی، شهدای جنگ ۱۲ روزه، فرماندهان، سرداران، دانش‌آموزان شهید و مردم ایران، اظهار کرد: امیدواریم در آستانه بدرقه تاریخی رهبر شهیدمان، همه ما با اتحاد، همدلی و همراهی بتوانیم آنچه شایسته جایگاه والای شهداست را به منصه ظهور برسانیم. همه ارکان حکمرانی کشور اعم از نیرو‌های مسلح، دولت، مجلس، قوه قضائیه و سایر دستگاه‌ها در این مسیر همراه هستند و ما نیز در نظام تعلیم و تربیت وظیفه خود را در این زمینه به بهترین شکل انجام خواهیم داد.

آموزش متوسطه، نقطه اتصال تعلیم و تربیت با آینده کشور

آذرکیش با اشاره به جایگاه آموزش متوسطه تصریح کرد: آموزش متوسطه نقطه اتصال تعلیم و تربیت با آینده کشور است؛ زیرا این دوره، آخرین ایستگاه آموزش عمومی و آغاز ورود دانش‌آموزان به دانشگاه، بازار کار و عرصه‌های اصلی زندگی محسوب می‌شود. بر همین اساس، تحول در آموزش متوسطه پیش‌نیاز تحول اقتصادی، اجتماعی و علمی کشور است و باید با نگاه تحولی، مسیر آینده نظام تعلیم و تربیت را دنبال کنیم.

مدرسه، کانون اصلی تحول در نظام تعلیم و تربیت

معاون آموزش متوسطه وزارت آموزش و پرورش با تأکید بر اینکه مدرسه موفق محصول اعتماد، اختیار و مسئولیت‌پذیری است، گفت: کانون اصلی تحول در نظام تعلیم و تربیت مدرسه است و معلم و مدیر، عناصر کلیدی این تحول به شمار می‌روند. نقش معلم، مدرسه و مدیر در تحول یادگیری بسیار برجسته است و با مشارکت خانواده‌ها، سرمایه اصلی آموزش متوسطه یعنی مدیران و معلمان توانمند و تحول‌آفرین می‌توانند زمینه تحقق اهداف تعلیم و تربیت را فراهم کنند.

آذرکیش عدالت آموزشی را یکی از مهم‌ترین رویکرد‌های وزارت آموزش و پرورش دانست و اظهار کرد: کیفیت آموزش متوسطه، کیفیت آینده کشور را تعیین می‌کند و بخش قابل توجهی از تکالیف وزارت آموزش و پرورش در برنامه هفتم توسعه، در دوره متوسطه قابل تحقق و پیگیری است.

وی با تشریح ارزش‌های محوری این معاونت گفت: چهار ارزش مشترک را در معاونت آموزش متوسطه دنبال می‌کنیم که شامل اعتماد، همدلی، پاسخگویی و یادگیری مستمر است. معتقدیم سازمانی می‌تواند یادگیری را مدیریت کند که خود نیز سازمانی یادگیرنده باشد.

مهارت‌های آینده در کانون برنامه‌های آموزش متوسطه

آذرکیش با اشاره به ضرورت توجه به مهارت‌های آینده اظهار کرد: مهارت تفکر انتقادی، حل مسئله، کار تیمی، خلاقیت، مسئولیت‌پذیری و سواد دیجیتالی از مهم‌ترین محور‌های برنامه‌های آموزش متوسطه است و در دفاتر سه‌گانه معاونت به صورت جدی دنبال می‌شود.

وی تاکید کرد: هیچ برنامه ملی بدون ابتکار استانی موفق نخواهد شد و ابتکارات ارزشمند استان‌ها باید در کنار برنامه‌های ملی مورد استفاده قرار گیرد.

اهتمام ویژه رئیس‌جمهور به آموزش و پرورش

معاون آموزش متوسطه وزارت آموزش و پرورش با اشاره به حمایت‌های رئیس‌جمهور از نظام تعلیم و تربیت گفت: در مقطع کنونی، بالاترین مقام اجرایی کشور اهتمام ویژه‌ای به آموزش و پرورش دارد. دکتر پزشکیان حتی در روز‌های جنگ و نیز در دوره آتش‌بس، دو بار به صورت حضوری در وزارت آموزش و پرورش حضور یافت و ضمن پیگیری مسائل آموزش و پرورش، دستورات مهمی به وزیر ارتباطات، سازمان برنامه و بودجه و سازمان اداری و استخدامی کشور صادر کرد.

وی همچنین با قدردانی از تلاش معاونان آموزش متوسطه استان‌ها گفت: گزارش اقدامات شما را به رئیس‌جمهور ارائه کردیم و ایشان نیز ضمن تشکر، سلام خود را به همه همکاران آموزش متوسطه رساندند.

مهم‌ترین رویکرد‌های آموزش متوسطه در سال تحصیلی ۱۴۰۵-۱۴۰۶

آذرکیش مهم‌ترین برنامه‌های آموزش متوسطه در سال تحصیلی ۱۴۰۵-۱۴۰۶ را توسعه عدالت آموزشی، ارتقای کیفیت آموزش، مهارت‌آموزی، آموزش کارآفرینی، آماده‌سازی دانش‌آموزان برای زندگی در دنیای پیچیده فناوری، توسعه مدارس شبانه‌روزی و روستا مرکزی، افزایش پوشش تحصیلی، آموزش یک مهارت به هر دانش‌آموز، توسعه آموزش‌های فنی و حرفه‌ای و کاردانش، استمرار الگوی مدرسه تراز، تحول در فرآیند آموزش و یادگیری، توسعه آموزش مهارت‌های نرم و رقومی، هوش مصنوعی، اقتصاد دیجیتال و ایران دیجیتال عنوان کرد.

توسعه آموزش‌های فنی و حرفه‌ای

معاون آموزش متوسطه وزارت آموزش و پرورش اظهار کرد: در سال گذشته سهم آموزش‌های فنی و حرفه‌ای و کاردانش ۲.۵ درصد افزایش یافت و امسال نیز همین میزان افزایش هدف‌گذاری شده است. علاوه بر توسعه آموزش‌های فنی و حرفه‌ای، افزایش سهم رشته ریاضی نیز از برنامه‌های مهم آموزش متوسطه در سال تحصیلی جدید خواهد بود.

پژوهش‌سرا‌های دانش‌آموزی در اولویت پروژه مهر

آذرکیش با اشاره به اهمیت پژوهش‌سرا‌های دانش‌آموزی گفت: برای دو سال متوالی توسعه و تقویت پژوهش‌سرا‌های دانش‌آموزی در اولویت‌های اصلی پروژه مهر قرار گرفته است. با همکاری دفتر آموزش متوسطه نظری، برای نخستین بار مجموعه‌ای جامع درباره پژوهش‌سرا‌ها و همچنین فصلنامه «رشد پژوهشگران» تهیه و منتشر شده است.

پنج راهبرد برنامه یکپارچه سازمان تحول‌آفرین

معاون آموزش متوسطه وزارت آموزش و پرورش با اشاره به برنامه یکپارچه سازمان تحول‌آفرین گفت: همه استان‌ها باید این برنامه را به عنوان نقشه راه خود قرار دهند تا تمامی اقدامات در چارچوب راهبرد‌های اصلی آموزش متوسطه انجام شود.

وی پنج راهبرد اصلی این برنامه را توسعه عدالت آموزشی و تربیتی، کیفیت‌بخشی به آموزش، نوآوری و ارتقای نظام خلاقیت، نظارت، پایش و تضمین کیفیت و مهارت‌آموزی و آموزش کارآفرینی عنوان کرد.

اجرای برنامه «تقویت و جبران» در تابستان

آذرکیش از اجرای برنامه «تقویت و جبران» برای دانش‌آموزان در تابستان خبر داد و گفت: هدف این برنامه، تقویت بنیه علمی دانش‌آموزان و جبران زمان از دست رفته آموزش است. بخشنامه این برنامه پس از نهایی شدن به استان‌ها ابلاغ خواهد شد و برای پایه‌های هفتم، هشتم، نهم و دهم اجرا می‌شود.

معاون آموزش متوسطه وزارت آموزش و پرورش با تأکید بر واگذاری اختیارات بیشتر به استان‌ها گفت: سیاست کاهش تمرکز و افزایش اختیارات استان‌ها باید به صورت جدی دنبال شود. تجربه شرایط جنگی نشان داد که استان‌ها توان مدیریت شرایط را دارند و باید بیش از گذشته به تصمیم‌گیری‌های استانی اعتماد کرد.

توانمندسازی معلمان و مشارکت خانواده‌ها

وی توانمندسازی معلمان، ارتقای شایستگی‌های حرفه‌ای آنان، مشارکت خانواده‌ها، شفافیت، پاسخگویی، نظارت مستمر، حل مسائل منابع انسانی، مالی و تجهیزاتی مدارس و سنجش ملی عملکرد دانش‌آموزان را از دیگر اولویت‌های آموزش متوسطه برشمرد.

آغاز ثبت‌نام پایه هفتم

آذرکیش از آغاز ثبت‌نام پایه هفتم خبر داد و گفت: ثبت‌نام دانش‌آموزان پایه هفتم از روز گذشته در سامانه آغاز شده است که البته به دلیل برخی تغییرات سامانه‌ای و شرایط ایجاد شده، با چند روز تأخیر انجام شد.

وی همچنین با اشاره به هدایت تحصیلی دانش‌آموزان پایه نهم گفت: دغدغه‌های استان‌ها درباره هدایت تحصیلی به صورت کامل دریافت شده و تلاش خواهد شد با مدیریت مناسب ترازها، عدالت بیشتری در فرآیند هدایت تحصیلی برقرار شود.

پروژه مهر از اولویت‌های اصلی آموزش متوسطه است

معاون آموزش متوسطه وزارت آموزش و پرورش پروژه مهر را از مهم‌ترین برنامه‌های پیش‌روی آموزش متوسطه دانست و گفت: اجرای دقیق پروژه مهر، گزارش‌دهی، نظارت، ثبت‌نام دانش‌آموزان، کیفیت‌بخشی آموزشی و پایش عملکرد استان‌ها با جدیت دنبال خواهد شد. کارگروه کیفیت‌بخشی آموزشی و ثبت‌نام دوره متوسطه با حضور نمایندگان بخش‌های مختلف وزارت آموزش و پرورش تشکیل شده و استان‌ها نیز موظف به اجرای دقیق برنامه‌های آن هستند.

آموزش باکیفیت، دسترسی برابر و مهارت‌آموزی؛ سه محور اصلی تحول

آذرکیش همچنین گفت: توانمندسازی دختران، تحول دیجیتال، مهارت‌آموزی، یادگیری باکیفیت در محیط‌های پویا، دسترسی برابر همه دانش‌آموزان به فرصت‌های آموزشی، تحقق عدالت آموزشی، ارتقای کیفیت یادگیری، توسعه مهارت‌های کاربردی و کاهش ترک تحصیل و بازماندگی از تحصیل از مهم‌ترین رویکرد‌های آموزش متوسطه برای ساخت آینده روشن ایران است.

ضرورت ارزیابی مستمر کیفیت آموزشی

وی با اشاره به ضرورت ارزیابی مستمر نظام آموزشی اظهار کرد: پوشش بالای تحصیلی به تنهایی تضمین‌کننده کیفیت نیست و نظام آموزشی باید همواره بر اساس شاخص‌های دسترسی، کیفیت و هدایت تحصیلی مورد ارزیابی قرار گیرد.

آذرکیش با اشاره به سخنان رئیس‌جمهور گفت: هر جا اراده‌ای وجود داشته باشد، راه‌حلی نیز پیدا خواهد شد. آموزش زمانی کامل می‌شود که دانش‌آموز بداند، بخواهد و بتواند و ما نیز باید همه برنامه‌های خود را در همین مسیر دنبال کنیم.