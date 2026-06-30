معاون توسعه بازرگانی وزارت جهاد کشاورزی گفت: قیمت فعلی بسیاری از نهاد‌ه های دامی در کشور هم اکنون زیر قیمت جهانی است و هیچ مشکل و کمبودی در زمینه توزیع نهاد‌ه های دامی در کشور وجود ندارد.



محمدرضا طلایی در مصاحبه با خبرنگار خبرگزاری صداوسیما افزود: سهمیه‌هایی که اکنون در اختیار تولید کنندگان دام و طیور قرار می گیرد برای تولید در ماه‌های آینده است چون ذخایر خوبی در کشور وجود دارد.

وی افزود: از چند ماه پیش سیاستی را در پیش گرفتیم که بر اساس آن واردکنندگان نهاده های دامی و کالاهای اساسی بعد از اینکه کالای خود را وارد کشور کردند و قبض انبار را تحویل دادند فرایند تخصیص ارزشان آغاز می شود این سیاست باعث تسهیل در روند واردات شد و براساس آخرین تصمیم گیری تا شهریور ماه هم این روند ادامه خواهد داشت.