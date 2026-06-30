به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، نماینده مردم مسجدسلیمان، لالی، هفتکل و اندیکا در مجلس شورای اسلامی گفت: برای نخستین بار در شهرستان مسجدسلیمان برای نخستین بار در شهرستان مسجدسلیمان، واحد گفتار درمانی بیمارستان ۲۲ بهمن با تعرفه دولتی راه اندازی شد.

دکتر رضا جباری با اشاره به اینکه این واحد توانبخشی در مرکز مراقبت و درمان بیماری‌های خاص نور قرار دارد ادامه داد: راه اندازی واحد گفتار درمانی بیمارستان ۲۲ بهمن با هدف خدمت رسانی مناسب به شهروندان راه اندازی شده است.