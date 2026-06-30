به گزارش خبرگزاری صداوسیما کیش، محمد آشوری تازیانی با اشاره به اینکه توسعه خدمات عمومی و زیرساختی کیش در اولویت استان است، گفت: حل مسائل و مشکلات جزایر کیش و قشم با رویکردی یکپارچه و با همکاری دستگاه‌های اجرایی در دستور کار قرار دارد.

او با تأکید بر ضرورت رفع چالش‌های ساختاری در مناطق آزاد، گفت: بخشی از مسائل موجود در مناطق آزاد از جمله کیش و قشم، ناشی از تعارض ساختاری و پیچیدگی‌های قانونی است که رفع آنها نیازمند تعامل، هماهنگی و شکل‌گیری فهم مشترک دستگاه‌های مسئول است.

آشوری تازیانی، افزود: حوزه‌های آموزش و پرورش، بهداشت و درمان و سایر خدمات عمومی از بخش‌های است که باید با برنامه‌ریزی دقیق‌تر و هماهنگی بیشتر، خدمات مطلوب‌تری به مردم ارائه دهند.

استاندار هرمزگان با اشاره به نگاه مدیریتی استان نسبت به کیش و قشم تصریح کرد: در نظام حکمرانی استان، کیش و قشم بخشی از یک مدیریت یکپارچه محسوب می‌شوند و تلاش می‌کنیم مسائل این مناطق با نگاه جامع و منسجم پیگیری و برطرف شود.

آشوری تازیانی با اشاره به اقدامات انجام‌شده در حوزه آموزشی استان، گفت: ساخت ۲۵۰ مدرسه با مشارکت بنگاه‌های اقتصادی، خیران و فعالان بخش خصوصی در دستور کار قرار گرفته و کیش نیز بخشی از این برنامه توسعه‌ای است.

او توسعه زیرساخت‌های حمل‌ونقل و راه‌های مواصلاتی را از اولویت‌های مهم استان برشمرد و افزود: طرح‌های متعددی در حوزه راه‌سازی، توسعه بزرگراه‌ها و تقویت کریدور‌های ارتباطی در هرمزگان در حال اجرا است.

استاندار هرمزگان، خاطرنشان کرد: از مجموع هزار و ۸۰۰ کیلومتر بزرگراه پیش‌بینی‌شده، حدود ۸۰۰ کیلومتر در استان هرمزگان در دست اجرا است و نقش مهمی در بهبود کریدور‌های شمال و جنوب-کشور خواهد داشت.

آشوری تازیانی تأکید کرد: توسعه زیرساخت‌های ارتباطی، حمل‌ونقل و خدمات عمومی با مشارکت دستگاه‌های اجرایی و بخش خصوصی با جدیت دنبال می‌شود تا زمینه رشد متوازن و ارتقای کیفیت خدمات در سراسر استان، به‌ویژه در مناطق راهبردی مانند کیش، فراهم شود.