مدیرکل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای خراسان رضوی با اشاره به پیش‌بینی حضور میلیونی عزاداران در مراسم تاریخی تشییع پیکر مطهر قائد شهید امت در مشهد مقدس، گفت: تمهیدات مختلفی در زمینه ارائه خدمات رفاهی و جابه‌جایی زائران با استفاده از ناوگان حمل‌ونقل عمومی اتخاذ شده است.

به گزارش خبرگزاری صدا وسیما, جعفر شهامت گفت: با توجه به حجم بالای سفرهای وسایل نقلیه شخصی و ناوگان عمومی به مشهدمقدس، پارکینگ‌های اضطراری در ورودی‌های شهر به‌ویژه برای استقرار ناوگان عمومی حمل‌ونقل عمومی مسافری تعبیه شده است.

وی با اشاره به اجرای طرح پیش‌فروش بلیت سفرهای ناوگان حمل‌ونقل عمومی در بازه زمانی ۱۶ تا ۲۰ تیرماه برای زائران و عزاداران در مشهد مقدس، بیان کرد: علاوه بر فعالیت پایانه‌های مسافری مشهد و استفاده از ظرفیت ناوگان اتوبوسی این استان در جابه‌جایی زائران، پارکینگ‌های اضطراری با همکاری شهرداری در ورودی‌ها و مناطقی از شهر مشهد برای استقرار این ناوگان تدارک دیده شده است.

شهامت ادامه داد: علاوه بر برپایی موکب‌ها و ایستگاه‌های بین‌راهی، ۷۶ باب مجتمع‌ خدماتی - رفاهی بین‌راهی فعال در سطح جاده‌های استان خراسان رضوی مهیای خدمات‌رسانی به شرکت‌کنندگان در مراسم تشییع پیکر رهبر شهید انقلاب اسلامی هستند.

وی از اتخاذ تدابیر مناسبی برای میزبانی از زائران در مشهد مقدس خبر داد و افزود: به‌منظور جلوگیری از ایجاد ترافیک پرحجم در مسیرهای خروجی مشهدالرضا، به شرکت‌کنندگان در مراسم تاریخی تشییع پیکر قائد شهید امت توصیه می‌شود، با حضور چند روزه در شهر مقدس، سفرهای بازگشت را به روزهای پس از آئین تشییع موکول کرده و به تسهیل ترددهای جاده‌ای کمک کنند.

مدیرکل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای خراسان رضوی تأکید کرد: با انتخاب ادارات‌کل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای استان‌های تهران، خراسان جنوبی، خراسان شمالی و گلستان به‌عنوان استان‌های معین خراسان رضوی، هماهنگی‌های ویژه‌ای برای هم‌پوشانی فعالیت‌ها و ارائه خدمات مطلوب به هموطنان صورت گرفته است.

شهامت خاطرنشان کرد: بیش از ۷۰۰ راهدار و نیروهای عملیاتی حمل‌ونقل جاده‌ای در کنار بالغ بر ۱۰ هزار راننده حوزه حمل‌ونقل مسافری با مشارکت در طرح جابه‌جایی شرکت‌کنندگان در مراسم تشییع پیکر مطهر رهبر شهید انقلاب اسلامی، می‌کوشند تا خدمات شایسته‌ای به عزاداران و زائران حرم رضوی ارائه شود.

وی تصریح کرد: عزاداران می‌توانند از طریق سامانه جامع ۱۴۱ و آگاهی از آخرین وضعیت ترافیکی محورهای مواصلاتی منتهی به مشهد مقدس، نسبت به برنامه‌ریزی سفرها و کمک به کاهش ترافیک کمک کنند.

مدیرکل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای خراسان رضوی گفت: به‌منظور بهبود کیفیت راه‌ها و تسهیل ترددهای زائران و عزاداران، طی سه ماه اخیر عملیات بهسازی و ایمن‌سازی بیش از ۱۲۰ کیلومتر از محورهای شریانی منتهی به مشهدالرضا و اقدامات دیگری شامل خط‌کشی راه‌ها و نصب تابلوها و علائم اخطاری، انتظامی و مسیرنما اجرا شده است.