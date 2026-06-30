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مدیرکل کمیته امداد امام خمینی استان همدان گفت: سومین مرحله توزیع گوشت گرم اهدایی برنامه تلویزیونی سمت خدا در استان همدان انجام شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای استان همدان، نعمتی افزود: تاکنون در مجموع ۱۳ تن گوشت گرم بین خانوادههای زیرپوشش کمیته امداد توزیع شده که سهم این مرحله، ۴ تن گوشت گرم بوده است.
او تأکید کرد: تلاش شده است این میزان گوشت به شکل عادلانه در تمامی شهرستانهای استان توزیع شود.
مدیرکل کمیته امداد امام خمینی استان همدان تصریح کرد: ارزش گوشتهای توزیعشده در این مرحله بیش از ۴ میلیارد تومان است.