به گزارش خبرگزاری صداوسیمای استان همدان، نعمتی افزود: تاکنون در مجموع ۱۳ تن گوشت گرم بین خانواده‌های زیرپوشش کمیته امداد توزیع شده که سهم این مرحله، ۴ تن گوشت گرم بوده است.

او تأکید کرد: تلاش شده است این میزان گوشت به شکل عادلانه در تمامی شهرستان‌های استان توزیع شود.

مدیرکل کمیته امداد امام خمینی استان همدان تصریح کرد: ارزش گوشت‌های توزیع‌شده در این مرحله بیش از ۴ میلیارد تومان است.