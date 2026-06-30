همزمان با نزدیک شدن به مراسم تشییع رهبر شهید، مردم مازندران با حضور در اجتماعات مردمی، بر تداوم راه، آرمان‌ها و حفظ وحدت و اقتدار ملی تأکید کردند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ چهار روز مانده تا آیین بدرقه و تشییع رهبر شهید، مردم مازندران با حضور در تجمع‌های مردمی و آیین‌های سوگواری، بر ادامه راه و آرمان‌های انقلاب اسلامی، حفظ وحدت ملی و حضور پرشور در مراسم تشییع تأکید کردند.

شرکت‌کنندگان در این مراسم، با مشت‌های گره‌کرده و شعار‌های حماسی، بر ایستادگی، مقاومت و وفاداری به آرمان‌های رهبر شهید تأکید کردند و حضور گسترده در آیین تشییع را نشانه اقتدار و همبستگی ملت ایران دانستند.

برخی از حاضران با اشاره به جایگاه رهبر شهید در هدایت کشور اظهار کردند: حضور پرشور مردم در مراسم تشییع، ادای دین به سال‌ها مجاهدت، مدیریت و ایستادگی ایشان در دفاع از آرمان‌های انقلاب اسلامی است.

در این مراسم همچنین بر نقش مشت گره‌کرده به عنوان نماد استقامت، اقتدار و مقاومت تأکید شد و شرکت‌کنندگان این نماد را بیانگر عزم ملت ایران برای ادامه مسیر انقلاب و پاسداری از ارزش‌های نظام اسلامی عنوان کردند.

نماینده ولی‌فقیه در مازندران نیز با تأکید بر اهمیت حضور مردم در مراسم تشییع گفت: هرچه حضور مردم گسترده‌تر و باشکوه‌تر باشد، نشان‌دهنده جایگاه مردمی، سرمایه اجتماعی و تداوم راه و آرمان‌های رهبر شهید خواهد بود و این پیام روشنی برای دشمنان انقلاب اسلامی است.

گزارش از دیوارگر