

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ،سرهنگ رسول بهرامی گفت: در پی دریافت گزارش‌هایی مبنی بر وقوع چند فقره سرقت از اماکن دولتی در حوزه استحفاظی کلانتری ۱۵۶ افسریه، رسیدگی ویژه به این پرونده در دستور کار مأموران قرار گرفت.

وی افزود: با هدایت رئیس کلانتری، گشت‌های نامحسوس فعال شدند و همزمان اقدامات اطلاعاتی و میدانی برای شناسایی عاملان سرقت آغاز شد.

سرکلانتر ششم پلیس پیشگیری پایتخت ادامه داد: مأموران با بررسی تصاویر دوربین‌های مداربسته، بهره‌گیری از منابع و مخبران محلی و انجام اقدامات فنی، هویت متهمان را شناسایی کردند و در یک عملیات پلیسی آنان را دستگیر کردند.

به گفته وی، متهمان در ابتدا ارتکاب جرم را انکار کردند، اما پس از انجام بازجویی‌های تخصصی و مواجهه با مستندات، به سرقت‌های سریالی از اماکن دولتی اعتراف کردند.

سرهنگ بهرامی ادامه داد: در ادامه تحقیقات مشخص شد اموال سرقتی به محدوده هاشم‌آباد منتقل و به فروش رسیده است. با هدایت متهمان، بخشی از اموال مسروقه از جمله یک دستگاه کمپرسور کشف و ضبط شد.

وی خاطرنشان کرد: پس از تشکیل پرونده و اخذ شکایت از مالباختگان، پرونده برای ادامه روند رسیدگی به دادسرای ناحیه ۳۴ ارسال و متهمان با دستور مقام قضایی در اختیار پایگاه ششم پلیس آگاهی قرار گرفتند.

سرکلانتر ششم پلیس پیشگیری پایتخت با تأکید بر تداوم برخورد قاطع با سارقان گفت: پلیس با اشراف اطلاعاتی و اجرای اقدامات هدفمند، اجازه نخواهد داد امنیت اماکن عمومی و دولتی خدشه‌دار شود.

وی در پایان با ارائه توصیه‌های پیشگیرانه به مدیران اماکن دولتی و شهروندان، بر نصب دوربین‌های مداربسته استاندارد، تقویت سیستم‌های حفاظتی، استفاده از نگهبانان آموزش‌دیده و گزارش سریع موارد مشکوک به مرکز فوریت‌های پلیسی ۱۱۰ به‌عنوان راهکارهای مؤثر در پیشگیری از سرقت تأکید کرد.