به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان شمالی ،در پی گلایه برخی نانوایان درباره کیفیت آرد، بازرسان جهاد کشاورزی، صنعت، معدن و تجارت، اداره‌کل غله، استاندارد و غذا و دارو با حضور در یکی از کارخانه‌های تولید آرد، فرآیند تولید، کیفیت و سلامت آرد را مورد بررسی قرار دادند.

در این بازدید، کارشناسان با نمونه‌برداری از گندم و آرد، شاخص‌های کیفی و بهداشتی، استاندارد‌های تولید و شرایط نگهداری محصول را بررسی کردند.

مسئولان تأکید کردند که نظارت مستمر بر کارخانه‌های آرد با هدف تضمین کیفیت محصول و حفظ سلامت مصرف‌کنندگان انجام می‌شود.

مسئولان کارخانه نیز با اشاره به فرآیند تولید آرد، اعلام کردند کیفیت محصول علاوه بر کیفیت گندم، به رعایت اصول فنی در مراحل تولید و همچنین نحوه نگهداری و مصرف آرد در نانوایی‌ها وابسته است.

در این بازدید همچنین بر اهمیت خواب آرد و هوادهی مناسب آن پیش از مصرف تأکید شد.

به گفته کارشناسان، استفاده از آرد تازه در کنار آردی که مدت زمان مناسبی از تولید آن گذشته و رعایت اصول فنی در آماده‌سازی آرد، می‌تواند در بهبود کیفیت خمیر، افزایش کیفیت نان و کاهش دورریز آن مؤثر باشد.