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گشت مشترک نظارتی با حضور بازرسان سازمان جهاد کشاورزی، نمایندگان اداره کل صمت و تعزیرات حکومتی، اداره کل غله، اداره کل استاندارد، پلیس امنیت از کارخانههای آرد بجنورد برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان شمالی ،در پی گلایه برخی نانوایان درباره کیفیت آرد، بازرسان جهاد کشاورزی، صنعت، معدن و تجارت، ادارهکل غله، استاندارد و غذا و دارو با حضور در یکی از کارخانههای تولید آرد، فرآیند تولید، کیفیت و سلامت آرد را مورد بررسی قرار دادند.
در این بازدید، کارشناسان با نمونهبرداری از گندم و آرد، شاخصهای کیفی و بهداشتی، استانداردهای تولید و شرایط نگهداری محصول را بررسی کردند.
مسئولان تأکید کردند که نظارت مستمر بر کارخانههای آرد با هدف تضمین کیفیت محصول و حفظ سلامت مصرفکنندگان انجام میشود.
مسئولان کارخانه نیز با اشاره به فرآیند تولید آرد، اعلام کردند کیفیت محصول علاوه بر کیفیت گندم، به رعایت اصول فنی در مراحل تولید و همچنین نحوه نگهداری و مصرف آرد در نانواییها وابسته است.
در این بازدید همچنین بر اهمیت خواب آرد و هوادهی مناسب آن پیش از مصرف تأکید شد.
به گفته کارشناسان، استفاده از آرد تازه در کنار آردی که مدت زمان مناسبی از تولید آن گذشته و رعایت اصول فنی در آمادهسازی آرد، میتواند در بهبود کیفیت خمیر، افزایش کیفیت نان و کاهش دورریز آن مؤثر باشد.