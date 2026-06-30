آیین رونمایی از نمایشگاه «خمینی خراسان» و ۴۰ برگ از اسناد منتشرنشده رهبر شهید انقلاب اسلامی، همزمان با تشریح برنامه‌های فرهنگی مرکز اسناد انقلاب اسلامی در ایام وداع و تشییع ایشان، با حضور مسئولان، پژوهشگران و اصحاب رسانه برگزار شد.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری صداوسیما، در این آیین، برنامه‌های فرهنگی مرکز اسناد انقلاب اسلامی برای ایام وداع و تشییع رهبر شهید انقلاب اسلامی تشریح شد.

حجت‌الاسلام پیام طبیبی، معاون مرکز اسناد انقلاب اسلامی، در این مراسم گفت: پس از شهادت رهبر شهید به دست آمریکا و رژیم صهیونیستی، پرونده ویژه‌ای با عنوان «رهبر شهید ایران» در پایگاه اطلاع‌رسانی مرکز اسناد انقلاب اسلامی تشکیل شد که تاکنون بیش از ۸۰ عنوان مطلب در آن منتشر شده است. همچنین بخش‌هایی از تاریخ شفاهی با صدای خود رهبر شهید در اختیار علاقه‌مندان قرار گرفته است.

وی افزود: همزمان با آیین تشییع رهبر شهید، در نمایشگاه «خمینی خراسان» که در موکب مرکز اسناد انقلاب اسلامی واقع در خیابان سهروردی، تقاطع خرمشهر برپا می‌شود، ۴۰ سند منتشرنشده از مبارزات ایشان به نمایش گذاشته خواهد شد. همچنین شماره ششم مجله «به گواهی اسناد مرکز» که شامل گزیده‌ای از تاریخ شفاهی منتشرنشده سال‌های ابتدایی انقلاب اسلامی است، رونمایی می‌شود.

طبیبی با اشاره به نامگذاری این نمایشگاه گفت: رهبر شهید در سخنرانی‌های خود بیان کرده بودند که در دوران مبارزات، در مشهد به ایشان «خمینی مشهد» می‌گفتند و رهبر معظم انقلاب نیز در نخستین پیام خود به مناسبت چهلمین روز شهادت ایشان بر این موضوع تأکید کردند.

وی افزود: اسناد ارائه‌شده در نمایشگاه در سه بخش تنظیم شده است؛ بخش نخست از نخستین سند مبارزاتی رهبر شهید در سال ۱۳۴۲ تا وصیت‌نامه ایشان را در بر می‌گیرد، بخش دوم به زندان‌ها، مراقبت‌ها، بازداشت‌ها و احکام قضایی صادرشده از سوی دادستانی ارتش رژیم پهلوی اختصاص دارد و بخش سوم نیز شبکه ارتباطی مستمر ایشان با اقشار مختلف جامعه و استقبال جوانان، روشنفکران و مردم از جلسات و منابر ایشان را بر اساس اسناد تاریخی روایت می‌کند.

این اسناد در نمایشگاه «خمینی خراسان» که همزمان با آیین تشییع رهبر شهید در موکب مرکز اسناد انقلاب اسلامی، واقع در خیابان سهروردی، تقاطع خرمشهر برپاخواهد شد، برای بازدید عموم به نمایش گذاشته می‌شود.این پایان‌بندی از نظر خبرنویسی طبیعی‌تر است و محل و زمان برگزاری نمایشگاه را بدون تکرار اضافه در انتهای خبر جمع‌بندی می‌کند.

نمایشگاه «خمینی خراسان» با الهام از تعبیر «خمینی خراسان» در پیام حضرت آیت‌الله سید مجتبی خامنه‌ای به مناسبت چهلمین روز شهادت قائد امت، بخشی از اسناد و روایت‌های کمتر منتشرشده از مبارزات رهبر شهید انقلاب اسلامی را در معرض دید علاقه‌مندان قرار داده است.