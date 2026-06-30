وی با اشاره به سهولت فرآیند ثبت‌نام نسبت به سال‌های گذشته ادامه داد: زائران با مراجعه به سامانه سماح و وارد کردن شماره تلفن همراه، کد امنیتی دریافتی را وارد کرده و اطلاعات مقدماتی خود در سیستم ثبت می‌شود. در مراحل بعدی، زائر باید مرز خروج و ورود، تاریخ رفت و برگشت و اطلاعات همراهان خود را وارد کرده و مبلغ ۲۰۰ هزار تومان بابت پوشش‌های بیمه‌ای و خدمات درمانی پرداخت کند.

مدیر حج و زیارت استان تاکید کرد: پس از پرداخت، سامانه یک «کد رهگیری» برای زائر ارسال می‌کند که این کد برای مراحل بعدی سفر و دریافت ارز اربعین ضروری است.

وی از حذف مراجعه به دفاتر زیارتی، پیشخوان‌های دولت و کافی‌نت‌ها خبر داد و گفت: ثبت‌نام کاملاً توسط خود زائر از طریق تلفن همراه یا رایانه شخصی انجام می‌شود.

با اشاره به اینکه معمولاً افراد در منازل چاپگر ندارند، توصیه کرد: هرچند برای افراد عادی چاپ رسید الزامی نیست، اما قطعاً برای افراد کهنسال و کودکان خردسال، چاپ کارت شناسایی الزامی است. همچنین یک بارکد دو بعدی (QR Code) در سامانه تولید می‌شود که زائران باید آن را روی اشیای همراه خود الصاق کنند تا در صورت مفقود شدن، شناسایی و بازگرداندن لوازم آنان تسهیل شود.

وی با بیان اینکه شرایط سفر اربعین به دلیل گرمای هوا و ازدحام شدید، مستعد بروز حوادث و بیماری‌هاست، افزود: خدمات درمانی در کشور عراق بسیار گران‌قیمت است و بخش عمده خدمات رایگان آن محدود است. با پرداخت مبلغ ۲۰۰ هزار تومان در سامانه سماح، دغدغه‌های عمده زائر در این زمینه برطرف می‌شود.