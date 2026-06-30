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رئیس قوه قضائیه گفت: در سال ۱۴۰۴ بالغ بر ۲ میلیون و ۷۰۰ هزار نظریه کارشناسی در باب پروندههای ارجاعی از ناحیه پزشکی قانونی صادر شد؛ با وجود قابل توجه بودن این آمار، هیچ گزارشی از حیث اینکه آن نظریات دارای نقصان عمده هستند حاصل نشد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، در ادامه سلسله بازدیدهای رئیس قوه قضائیه از مراجع قضائی و مراکز تابعه، حجتالاسلام غلامحسین محسنی اژهای از یکی از مراکز سازمان پزشکی قانونی بازدید کرد و با کارکنان، مسئولان و شماری از مراجعان گفتوگو نمود.
رئیس قوه قضائیه در جمع مدیران سازمان پزشکی قانونی، با اشاره به جایگاه این سازمان در نظام قضایی گفت: پزشکی قانونی یکی از بازوان اصلی اجرای عدالت است؛ قاضی برای صدور حکم در پروندههایی که نیازمند نظر کارشناسی پزشکی قانونی است، تمام و کمال به نظر کارشناسی صادره استناد میکند؛ قاضی بدون نظریه کارشناسی پزشکی قانونی، در پروندههای مرتبط با تشخیص میزان معلولیت، علت مرگ، میزان آسیب، تعیین دیه یا ارش و غیره، قادر به صدور حکم نیست.
محسنی اژهای همچنین بر ضرورت رفتار مناسب با مراجعان تأکید کرد و افزود: جنس مراجعان به کلیه مراجع و مراکز وابسته به قوه قضائيه با مراجعان به سایر دستگاههای حکومتی و دولتی متفاوت است؛ میزان این تفاوت و تمایز در مراجعان به سازمان پزشکی قانونی بیشتر است؛ اربابرجوع در این سازمان، عمدتاً مردمی دردمند، مجروح و آسیبدیده هستند؛ فلذا حُسنخلق و خوشرفتاری با آنان بسیار حائز اهمیت است. طبیعتاً فردی که مجروح شده و یا اولیایدم یک مقتول است، ممکن است به سبب درد و حزن و تألم زیاد، هنگام مراجعه به پزشکی قانونی، اصطلاحاً از کوره دربرود و عصبی شود؛ اینجا آنجایی است که شما شاغلان در پزشکی قانونی، باید نهایت صبر و حوصله و متانت را به خرج دهید و کوچکترین واکنش تندی در قبال این مراجعان متألم و عصبانی نداشته باشید.
وی با اشاره به عملکرد این سازمان در سال ۱۴۰۴ گفت: در سال ۱۴۰۴ بالغ بر ۲ میلیون و ۷۰۰ هزار نظریه کارشناسی در باب پروندههای ارجاعی از ناحیه پزشکی قانونی صادر شد؛ با وجود قابل توجه بودن این آمار، لکن هیچ گزارشی از حیث اینکه آن نظریات دارای نقصان عمده هستند، به ما واصل نشد؛ این امر حکایت از آن دارد که سازمان پزشکی قانونی به عنصر تدقیق در بررسیهای خود اهتمام ویژهای دارد.
رئیس قوه قضائیه همچنین پزشکی قانونی را «پُلی از پزشکی به عدالت» دانست و گفت: سازمان پزشکی قانونی، امانتدار مردم مراجعهکننده و پاسدار کرامت انسانی آنها است. پزشکی قانونی، جایی است که علم در خدمت عدالت قرار میگیرد تا از حقیقت نگهبانی کند.
محسنی اژهای در پایان، جهاد خیابانی ملت ایران را خار چشم دشمنان دانست و افزود: مجاهدت و جهاد مردم در خیابان در مدت این ۴ ماه اخیر حقیقتاً شگفتانگیز و دشمنشکن بوده است. در این میان نقش زنان و بانوان ایرانی بسیار ویژه و درخشان بوده است و زنان ما میداندار جهاد خیابانی در حمایت از نظام و ولایت و خونخواهی امام شهیدمان بودهاند.
در ابتدای این نشست، رئیس سازمان پزشکی قانونی نیز گزارشی ارائه داد و گفت: این مرکز پزشکی قانونی، از جهت نیروی انسانی، تجهیزات و آزمایشگاهها، یک مرکز ممتاز در منطقه غرب آسیا محسوب میشود و افزود: علیرغم واردآمدن خسارت و آسیب به بخشهایی از مراکز پزشکی قانونی در جنگ رمضان، خدمات این سازمان حتی یک روز هم متوقف نشد.
مسجدی با اشاره به رویکردهای این سازمان تأکید کرد: آنچه برای ما مهم است، استاندارد بودن و علمی بودنِ گواهیهای صادره پزشکان سازمان پزشکی قانونی به مراجع قضائی است؛ امروز سازمان پزشکی قانونی ایران در منطقه غرب آسیا، صاحب مرجعیت علمی است ولیکن هنوز جای کار فراوانی وجود دارد.