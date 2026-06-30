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فرمانده نیروی زمینی ارتش گفت که استقرار و آمادگی نیروی زمینی ارتش در مرزها هرگونه جسارت دشمن برای اجرای عملیات زمینی علیه جمهوری اسلامی ایران را از بین برده است.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، امیر سرتیپ علی جهانشاهی این را در بازدید از یگانهای نیروی زمینی در مناطق مرزی گفته و تأکید کرده نیروی زمینی ارتش با همراهی رزمندگان سپاه پاسداران و فرماندهی انتظامی از مرزها حفاظت کرده است.
فرمانده نیروی زمینی ارتش تأکید کرد «حتی کشورهایی که زمانی استقرار پایگاههای نظامی آمریکا را عامل امنیت خود میدانستند، به جمعبندی رسیدهاند که حضور این پایگاهها منشأ ناامنی و بیثباتی است.»
او همچنین گفت که یگانهای واکنش سریع، نیروهای ویژه و هجومی نیروی زمینی ارتش آمادگی کامل دارند و مرزهای ایران از امنیت لازم برخوردار است.