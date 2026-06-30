مدیرکل تربیت‌بدنی سازمان امور دانشجویان گفت: هدف ما در سازمان امور دانشجویان، افزایش نرخ مشارکت فعال دانشجویان در فعالیت‌های ورزشی است و برای دستیابی به این هدف، ابتدا باید موانع موجود در مسیر اجرا را به‌طور دقیق شناسایی کرده و برای هر یک از این چالش‌ها، راهکار‌های عملیاتی و متناسب با شرایط هر منطقه تدوین کنیم.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ دکتر مصطفی زارعی در دومین روز از پنجاه و هفتمین نشست مدیران تربیت‌بدنی دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی سراسر کشورافزود: هدف ما در سازمان امور دانشجویان، تنها برگزاری مسابقات و رویداد‌ها نیست، بلکه هدف ما افزایش نرخ مشارکت فعال دانشجویان در فعالیت‌های ورزشی است و برای دستیابی به این هدف، ضروری است که ابتدا موانع موجود در مسیر اجرا را به‌طور دقیق شناسایی کرده و برای هر یک از این چالش‌ها، راهکار‌های عملیاتی و متناسب با شرایط هر منطقه تدوین کنیم.

مدیرکل تربیت‌بدنی سازمان امور دانشجویان در ادامه تصریح کرد: تعادل میان ورزش همگانی (به عنوان زیربنای سلامت و تندرستی) و ورزش قهرمانی (به عنوان مسیر کسب افتخارات ملی و بین‌المللی) باید در برنامه‌ریزی‌های سالیانه دانشگاه‌ها به‌طور دقیق رعایت شود.

وی افزود: در این نشست تلاش می‌کنیم با شنیدن دغدغه‌های مدیران تربیت‌بدنی از سراسر کشور، گره‌های اجرایی را باز کنیم تا عدالت ورزشی در تمامی مؤسسات آموزش عالی محقق شده و دسترسی دانشجویان به فرصت‌های ورزشی تسهیل گردد.

لازم به ذکر است؛ این نشست سراسری که با میزبانی دانشگاه بوعلی سینا در حال برگزاری است، بستری برای تبادل تجارب مدیریتی و هماهنگی میان سازمان امور دانشجویان و دانشگاه‌ها ایجاد کرده تا برنامه‌های ورزشی سال آینده با رویکردی جامع‌تر و با کمترین میزان موانع اجرایی به بهره‌برداری برسد.