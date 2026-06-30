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ارتش جمهوری اسلامی ایران و سپاه پاسداران انقلاب اسلامی برنامههای پشتیبانی از مراسم تشییع و بدرقه پیکر رهبر شهید انقلاب اسلامی را منتشر کردند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، سخنگوی ارتش جمهوری اسلامی ایران، با اشاره به اهمیت خاص برگزاری باشکوه مراسم تشییع پیکر مطهر قائد و رهبر شهید ایران اسلامی، اظهار داشت: مراسم تشییع رهبر شهید انقلاب، یک پویش جهانی در محکومیت تروریسم و کنشگری فعال علیه جنایات محور آمریکایی-صهیونی است و ملت قدرشناس و ولایتمدار، همراه با محبان آن رهبر عالیقدر در سایر کشورهای جهان، حماسهای بزرگ به نمایش خواهد گذاشت.
امیر سرتیپ اکرمینیا به برنامههای ارتش در این مراسم ملی اشاره و بیان کرد: ارتش جمهوری اسلامی ایران در ادامه مجاهدت در میدان، در حماسه حضور ملت، در مراسم بدرقه رهبر شهید مشارکت خواهد داشت و مهیای حضور و نقشآفرینی شایسته برای تأمین امنیت کشور، خدمترسانی و تشریفات مراسم استقبال از میهمانان خارجی شده است.
سخنگوی ارتش همچنین از ارتقای امنیت مرزهای زمینی و هوایی کشور خبر داد و تصریح کرد: با گسترش یگانهای نیروی زمینی ارتش در مرزهای کشور، امنیت مرزهای زمینی تقویت شده و نیروی پدافند هوایی نیز با پایش مستمر آسمان ایران اسلامی، ضمن تقویت امنیت فضای کشور، ترافیک هوایی کشور را در ایامی که رفت و آمدها و پروازهای خارجی افزایش مییابد، کنترل خواهد کرد؛ همچنین نیروهای هوایی و دریایی ارتش نیز در آمادگی کامل قرار دارند.
وی با بیان اینکه ارتش با تأسیس چهار زائرشهر در داخل و اطراف تهران به زائران و شرکتکنندگان در مراسم، خدمات اسکان، پذیرایی و بهداشتی درمانی ارائه میدهد، گفت: یگانهای بالگردی و گروههای امدادی هوانیروز ارتش نیز در مسیرهای پرتردد، آماده ارائه خدمات درمانی و فوری به زائران هستند. بیمارستانهای شهری و سیار ارتش هم با تجربه عملیاتی در جنگ و اربعین، با استقرار گروههایهای پزشکی در مصلی تهران و مسیرهای تردد زائران، انواع خدمات درمانی فوری را به نیازمندان عرضه خواهند کرد.
امیر سرتیپ اکرمینیا یادآور شد: یگانهای پشتیبانی و آمادگاههای ارتش، در حوزه حملونقل، تأمین نیازمندیهای آمادی، آب آشامیدنی، یخ و ارائه خدمات رفاهی اقامتی، در خدمت زائران خواهند بود و امکانات لازم را در اختیار موکبها و زائرسراها قرار خواهند داد.
وی در خصوص اقدامات فرهنگی - رسانهای ارتش در آیین بدرقه رهبر شهید انقلاب نیز بیان کرد: تجدید بیعت ارتش با رهبر معظم انقلاب، حضرت آیتالله سید مجتبی خامنهای، پویش ختم میلیونی سوره مبارکه فجر در بدرقه نفس مطمئنه انقلاب، تولید و انتشار میلیونی محتوا در سکوها و شبکههای اجتماعی مجازی با عبارت «بدرقه تا بهشت»، پخش مستندهای تلویزیونی ارتش ولایتمدار، برگزاری مراسم عزاداری و حرکت دستههای عزاداری در پادگانها و شهرکهای سازمانی ارتش در سراسر کشور، حضور هیئات عزاداری ارتش در مراسم تشییع و مشارکت بیش از ۱۰ هزار نفر از دانشجویان و کارکنان دانشگاهها و مراکز فرهنگی ارتش در پوشش «خادمانِ ولی» در موکبها و زائرسراها، بخشی از اقدامات فرهنگی ارتش در این مراسم ملی خواهد بود.
سخنگوی ارتش درباره تدارکات درنظر گرفتهشده برای واپسین پرواز قائد شهید ملت، گفت: یگان آشیانه جمهوری اسلامی ایران، این همراهان امین و صدیق رهبر شهید انقلاب، مهیای واپسین پرواز و بدرقه پیکر مطهر رهبر شهید از تهران به قم، عتبات عالیات و مشهد مقدس شدهاند.
معاون بهداری رزمی نیروی زمینی سپاه و رئیس کمیته بهداشت و درمان مراسم تشییع پیکر امام شهید، با اشاره به پیشبینی حضور گسترده مردم در این مراسم اظهار کرد: نیروی زمینی سپاه با بسیج ظرفیتهای تخصصی حوزه سلامت، چهار بیمارستان سیار پیشرفته، ۳۰ دستگاه آمبولانس مجهز و بیست و پنج پست امداد در هر یک از استانهای تهران، قم و مشهد را برای ارائه خدمات درمانی و امدادی به زائران مستقر میکند.
سرهنگ صادق افزود: در این راستا بیمارستانهای سیار شامل بیمارستان شهید صدوقی نیروی زمینی سپاه در قم، بیمارستان امام حسین(ع) نیروی زمینی سپاه کرمانشاه در تهران و همچنین دو بیمارستان صحرایی شامل بیمارستان مرکز بهداری رزمی شمالغرب نیروی زمینی سپاه و بیمارستان امام حسین(ع) نیروی زمینی سپاه در مشهد، در مسیرهای تشییع و محلهای پیشبینیشده مستقر شده و به خدمترسانی خواهند پرداخت.
وی با بیان اینکه این مراکز درمانی از نسل نوین بیمارستانهای سیار تخصصی هستند، گفت: هر یک از این بیمارستانها با ظرفیت ۶۰ تخت بستری و با برخورداری از بخشهای اورژانس، بستری، آزمایشگاه، تصویربرداری دیجیتال، سونوگرافی، بخش مراقبتهای ویژه (ICU و CCU) با هشت تخت، دو اتاق عمل، داروخانه و یونیت دندانپزشکی سیار تجهیز شدهاند و قابلیت ارائه خدمات کامل کلینیکی و پاراکلینیکی را دارند.
سرهنگ صادق ادامه داد: در این بیمارستانها امکانات پیشرفتهای از جمله رادیولوژی، سیتیاسکن، امآرآی، نوار قلب، خدمات اورژانس، احیا و مراقبتهای ویژه پیشبینی شده و تیمهای تخصصی پزشکی بهصورت شبانهروزی در حال عرضه خدمات خواهند بود.
معاون بهداری رزمی نیروی زمینی سپاه تصریح کرد: تیم پزشکی این مراکز شامل متخصصان رشتههای جراحی عمومی، ارتوپدی، بیهوشی، اورولوژی، رادیولوژی، قلب و عروق، چشمپزشکی، مغز و اعصاب، گوش و حلق و بینی، گوارش، داخلی، اطفال، زنان و زایمان و بیماریهای تنفسی به همراه پزشکان عمومی، پرستاران و پیراپزشکان مجرب است که در مجموع بیش از ۷۰۰ نفر از کادر درمان بهصورت شبانهروزی آماده خدمترسانی به زائران خواهند بود.
وی افزود: علاوه بر این ظرفیتها، ۳۰ دستگاه آمبولانس مجهز، پستهای امدادی و بالگردهای اورژانس هوایی نیروی زمینی سپاه با پراکندگی مناسب در محدوده مصلی تهران و مسیرهای پیشبینیشده تشییع مستقر میشوند تا در صورت نیاز به انتقال فوری بیماران، عملیات امداد هوایی انجام پذیرد.
سرهنگ صادق با اشاره به تمهیدات پیشگیرانه حوزه سلامت خاطرنشان کرد: با توجه به احتمال گرمازدگی در میان شرکتکنندگان، مقادیر کافی سرم و داروهای ضروری تأمین و در کامیونهای یخچالدار و انبارهای مجهز ذخیرهسازی شده است؛ همچنین اتاقهای سرد و تجهیزات درمانی لازم برای رسیدگی سریع به مصدومان احتمالی پیشبینی شده است.
وی تأکید کرد: طرح اضطراری انتقال بیماران و مصدومان از محل مراسم به مراکز درمانی نیز تدوین شده و با هماهنگی اورژانس، جمعیت هلال احمر و دانشگاههای علوم پزشکی اجرا خواهد شد تا در صورت بروز هرگونه حادثه، خدمات درمانی فوری ارائه شود.
رئیس کمیته بهداشت و درمان مراسم تشییع در نیروی زمینی سپاه با اشاره به فعالیت این کمیته گفت: کمیته پزشکی و درمانی مراسم با هدف بهرهگیری از تمام ظرفیتهای حوزه سلامت، وظایفی از جمله برآورد نیازهای درمانی متناسب با جمعیت، هماهنگی با مراکز اورژانس و هلال احمر و مدیریت شرایط اضطراری را به استانهای تهران، قم و مشهد ابلاغ کرده است.
سرهنگ صادق همچنین با اشاره به زمانبندی مراسم اظهار کرد: مراسم تشییع پیکر رهبر شهید از ۱۳ تا ۱۸ تیرماه در تهران، قم و مشهد برگزار میشود و از ۱۱ تیرماه نیز زائران از سراسر کشور وارد تهران خواهند شد؛ بر همین اساس تمامی مجموعههای درمانی در این بازه زمانی در آمادگی کامل عملیاتی قرار دارند و خدمات بهداشتی و درمانی بهصورت رایگان به شرکتکنندگان عرضه میشود.
معاون بهداری رزمی نیروی زمینی سپاه در پایان تأکید کرد: امنیت، سلامت و خدمترسانی سه محور اصلی برگزاری این مراسم بزرگ ملی است و کادر درمان نیروی زمینی سپاه در کنار مراکز علوم پزشکی، اورژانس و جمعیت هلال احمر با روحیه جهادی برای حفظ سلامت زائران و شرکتکنندگان در این آیین باشکوه حضور خواهند داشت.