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رئیس پلیس امنیت اقتصادی تهران بزرگ از کشف محمولهای شامل بیش از ۲ هزار قلم اقلام مصرفی پزشکی قاچاق در محدوده میدان جهاد خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، سردار مهدی افشاری گفت: مأموران پلیس امنیت اقتصادی تهران بزرگ با انجام اقدامات فنی، اطلاعاتی و پلیسی موفق شدند محل نگهداری و توزیع اقلام پزشکی قاچاق را شناسایی و در عملیاتی هدفمند این محموله را کشف کنند.
وی افزود: بررسیهای اطلاعاتی نشان داد یک شرکت با استفاده از اسناد جعلی اقدام به واردات، دپو و توزیع اقلام پزشکی خارجی کرده و کالاها را بدون انجام تشریفات قانونی گمرکی وارد کشور میکند.
رئیس پلیس امنیت اقتصادی تهران بزرگ ادامه داد: مأموران با بازرسی از محل مورد نظر و انجام استعلامهای گمرکی دریافتند اسناد ارائهشده جعلی بوده و هیچگونه تطابقی با کالاهای موجود ندارد. همچنین مشخص شد این اقلام فاقد هرگونه اسناد و مدارک معتبر گمرکی هستند.
به گفته سردار افشاری، در این عملیات ۲ هزار و ۱۱۲ قلم اقلام مصرفی پزشکی در حوزه زیبایی شامل فیلر، ژل، ویال و سایر تجهیزات مشابه که محصول کشورهای کره، فرانسه و سوئیس بودند، کشف و ضبط شد.
وی خاطرنشان کرد: در این رابطه پرونده قضایی تشکیل و متهم برای ادامه روند رسیدگی به مرجع قضایی معرفی شد.
رئیس پلیس امنیت اقتصادی تهران بزرگ با اشاره به ارزش محموله کشفشده گفت: کارشناسان ارزش ریالی این اقلام قاچاق را بیش از ۱۵ میلیارد تومان برآورد کردهاند.
سردار افشاری در پایان با هشدار نسبت به مخاطرات استفاده از کالاهای قاچاق تأکید کرد: بخش قابل توجهی از کالاهای قاچاق فاقد استانداردهای لازم بوده و میتواند سلامت مصرفکنندگان را به خطر بیندازد. وی از شهروندان خواست در صورت اطلاع از هرگونه قاچاق یا احتکار کالا، موضوع را از طریق پلیس امنیت اقتصادی گزارش دهند.