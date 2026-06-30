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کمیته برنامهریزی قرارگاه ایمنی مدیریت بحران تهران از تقویت زیرساختهای ارتباطی به منظور تسهیل در پاسخگویی به پرسشها و نیازهای زائران در طول مراسم تشییع رهبر شهید خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا وسیما، کمیته برنامهریزی قرارگاه ایمنی مدیریت بحران تهران به منظور تسهیل در پاسخگویی به پرسشها و نیازهای زائران در طول مراسم تشییع رهبر شهید، از افزایش دو برابری خطوط پاسخگویی در سامانه ۱۸۱۱ خبر داد.
بر این اساس، ظرفیت پاسخگویی به سامانه ۱۸۱۱ با بهرهگیری از بستر فیبر نوری، از ۳۰ خط دیجیتال به ۶۰ خط فعال ارتقا یافته است.
این افزایش ظرفیت با هدف کاهش زمان انتظار و تضمین پاسخگویی سریع و دقیق به تمامی سوالات و درخواستهای شهروندان و زائران در طول ایام مراسم صورت گرفته است تا در صورت بروز هرگونه نیاز یا استعلام اطلاعات، ارتباط برقرار با مرکز مدیریت بحران تهران با سرعت بالا میسر باشد.