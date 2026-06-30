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مردم همیشه در صحنه استان اصفهان با حضوری پر شورتر از گذشته در میادین حاضر شده و حمایت خود را از نظام اسلامی تکرار کردند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ مردم در صحنه از رهبر شهید میگویند از شخصیت، خصوصیات و خاطراتی که در دیدار با رهبری داشتهاند.
با نزدیک شدن به مراسم تشیع رهبر شور حضور مردم در میادین پر رنگتر شده است و این شبها همه علاوه بر حمایت از نظام، یاد رهبر شهید را زنده میکنند.
تجمعات شبانه در شهرستانهای استان نه تنها کم رنگ نشده بلکه مردم با حضور خود میدان را خالی نکرده و میگویند تا زمانی که رهبرانقلاب امر کنند در میدان هستیم.