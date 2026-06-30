رئیس کمیسیون ویژه حمایت از تولید مجلس شورای اسلامی گفت: کمیسیون در نشست امروز خود، احکام مرتبط با واگذاری بخش بخار نیروگاه‌ها، توسعه سیکل ترکیبی، ساماندهی انشعابات غیرمجاز و مدیریت مصرف برق را نهایی کرد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، جعفر قادری با تشریح نشست امروز (سه‌شنبه ۹ تیرماه) اعضای این کمیسیون در محل پژوهشگاه وزارت نیرو با حضور معاونین این وزارتخانه، گفت: در ادامه جلسات نظارتی و قانون‌گذاری کمیسیون، این نشست با هدف بررسی وضعیت تولید برق حرارتی کشور و همچنین تعیین تکلیف برخی احکام مرتبط با وزارت نیرو در طرح اصلاح قانون تأمین مالی تولید برگزار شد. در این نشست تلاش کردیم با هماهنگی وزارت نیرو، احکام پیش‌بینی‌شده در طرح اصلاح قانون تأمین مالی تولید را به جمع‌بندی نهایی برسانیم تا زمینه رفع بخشی از موانع موجود در حوزه تولید برق و سرمایه‌گذاری در این بخش فراهم شود.

وی ادامه داد: از جمله موضوعات مهم مطرح‌شده در این نشست، تبدیل نیروگاه‌های حرارتی به سیکل ترکیبی، واگذاری بخش بخار نیروگاه‌ها به سرمایه‌گذاران در مقابل تحویل برق، موضوع تجهیزات نیروگاهی و همچنین ساماندهی انشعابات غیرمجاز برق بود. همچنین در این نشست، احکام مربوط به تأمین برق و نحوه محاسبه هزینه برق مصرفی مشترکانی که بیش از الگوی تعیین‌شده مصرف می‌کنند، مورد بررسی قرار گرفت و درباره این موارد نیز به جمع‌بندی نهایی رسیدیم.

رئیس کمیسیون ویژه حمایت از تولید و نظارت بر اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی مجلس شورای اسلامی، خاطرنشان کرد: مجموعه احکام بررسی‌شده در این نشست، در راستای ارتقای بهره‌وری نیروگاه‌ها، تسهیل سرمایه‌گذاری در صنعت برق، مدیریت مصرف و تأمین پایدار انرژی تدوین شده و می‌تواند نقش مؤثری در بهبود وضعیت تولید برق کشور داشته باشد.