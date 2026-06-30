رئیس پلیس آگاهی آذربایجان غربی از روند نزولی جرائم خبر داد و اعلام کرد: اقدامات پیشگیرانه منجر به کاهش ۱۲ درصدی سرقت‌ها در سه ماهه نخست سال در این استان شده است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مهاباد، رئیس پلیس آگاهی آذربایجان‌غربی در جلسه شورای پیشگیری از وقوع جرم آذربایجان‌غربی از کاهش ۱۲ درصدی وقوع سرقت در استان طی سه‌ماهه نخست سال جاری خبر داد و گفت: این روند کاهشی، نتیجه اجرای اقدامات پیشگیرانه و افزایش نظارت‌های انتظامی است.

سرهنگ صادق شکری افزود: در سه‌ماهه نخست امسال، وقوع سرقت‌های خشن نیز نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۱۴ درصد کاهش یافته است.

وی یادآوری کرد: آذربایجان غربی در حوزه سرقت‌های خشن، در میان ۳۴ فرماندهی انتظامی کشور در رتبه آخر از نظر میزان وقوع قرار دارد که نشان‌دهنده عملکرد مناسب در پیشگیری و مقابله با این نوع جرائم است.

رئیس پلیس آگاهی آذربایجان‌غربی با اشاره به تداوم روند کاهشی سرقت در استان گفت: در سال ۱۴۰۴ نیز میزان وقوع سرقت نسبت به سال قبل از آن ۱۵ درصد کاهش یافته بود.

رئیس کل دادگستری آذربایجان غربی هم در این جلسه بر لزوم برخورد قاطع و بازدارنده با سارقان تاکید کرد و گفت: سرقت تنها تعرض به اموال مردم نیست، بلکه امنیت روانی و احساس آرامش شهروندان را نیز خدشه‌دار می‌کند.

ناصر عتباتی با تاکید بر ضرورت شناسایی و کشف اموال سرقتی اظهار کرد: برخورد با مالخران باید شدیدتر از خود سارقان باشد، زیرا آنها بستر و انگیزه سرقت را فراهم می‌کنند.

مدیرکل زندان‌ها و اقدامات تامینی و تربیتی آذربایجان‌غربی نیز در این جلسه با اشاره به وضعیت جرائم در زندان‌های استان گفت: جرم سرقت دومین عنوان مجرمانه پرتکرار در میان زندانیان آذربایجان‌غربی است.

مراد فتحی افزود: علاوه بر مجازات حبس، استفاده از پابند الکترونیکی برای محکومان واجد شرایط در پرونده‌های سرقت نیز در دستور کار قرار دارد و اقدامات لازم در این زمینه انجام شده است.