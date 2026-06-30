به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ محمودرضا آقامیری پیرامون وضعیت معیشتی اساتید و مصوبه افزایش حقوق آنها افزو: این مصوبه در هیئت امنای دانشگاه شهید بهشتی و اکثر دانشگاه‌های کشور به تصویب رسیده است، ولی اجرای آن منوط به تخصیص اعتبارات لازم از سوی دولت است و تا زمان تأمین منابع مالی، نمی‌توان وعده قطعی در این زمینه داد.

وی گفت: مصوبه مذکور مراحل قانونی خود را طی کرده و معاون اول رئیس‌جمهور نیز با جدیت در حال پیگیری این پرونده است تا شرایط برای اجرای آن فراهم شود.

بحران مسکن اساتید؛ بیش از ۴۰ درصد اعضای هیئت علمی دانشگاه فاقد مسکن هستند

آقامیری در ادامه با اشاره به وضعیت مسکن اساتید در دانشگاه شهید بهشتی افزود: متأسفانه مسئله مسکن اساتید به یکی از معضلات ساختاری تبدیل شده و عدم توانایی در تأمین مسکن مناسب، به مانعی جدی برای ماندگاری اساتید جوانی تبدیل شده است که به عنوان عضو هیئت علمی به دانشگاه می‌پیوندند.

وی با اشاره به تلاش‌های صورت گرفته در این زمینه افزود: دانشگاه از نخستین روز فعالیت‌های خود، پیگیری حل مسئله مسکن را در دستور کار قرار داده است. دانشگاه سعی کرده مذاکراتی با دستگاه‌های اجرایی کشور برای تخصیص زمین و فعال‌سازی تعاونی‌های مسکن صورت دهد؛ اما با وجود اخذ برخی موافقت‌های اولیه، چالش‌های اجرایی مانع از تحقق کامل این برنامه‌ها شده است.

رئیس دانشگاه شهید بهشتی با اشاره به تلاش‌های وزارت علوم در زمینه تأمین مسکن اساتید تصریح کرد: بالای ۴۰ درصد اساتید دانشگاه، به‌ویژه اساتید جوان، با وجود تلاش‌های مستمر فاقد مسکن هستند و این به یک «بحران» تبدیل شده است.

وی افزود: در حال حاضر حدود ۸۰ واحد آپارتمان به عنوان مسکن موقت با حمایت خیرین آماده یا در حال آماده‌سازی است که بخشی از آنها تحویل داده شده و مابقی در حال انجام است. همچنین ۱۶ واحد نیز در جای دیگر فراهم کرده‌ایم تا بتوانیم مسئله مسکن را به طور جدی حل کنیم. امیدواریم بعد از جنگ، این فرصت برای دولت و مردم فراهم شود تا این کار به سرانجام برسد.