پخش زنده
امروز: -
سرکلانتر چهارم پلیس پیشگیری تهران از دستگیری یک سارق حرفهای تلفن همراه در محدوده بوستان پلیس خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، سرهنگ صادق ضرونی، گفت: در پی اعلام مرکز فوریتهای پلیسی ۱۱۰ مبنی بر سرقت یک دستگاه تلفن همراه از یکی از شهروندان در محدوده بوستان پلیس، تیم گشت کلانتری ۱۲۶ تهرانپارس بلافاصله در محل حاضر شد و رسیدگی به موضوع را بهصورت ویژه در دستور کار قرار داد.
وی افزود: بررسیهای اولیه نشان داد متهم با شناسایی طعمههای خود در معابر و تفرجگاهها، با ایجاد درگیری صوری و منحرف کردن حواس مالباختگان، در فرصتی مناسب و به شیوهای ماهرانه اقدام به سرقت تلفن همراه و اموال ارزشمند آنان میکرد.
سرهنگ ضرونی ادامه داد: مأموران پس از انجام اقدامات پلیسی، موفق به شناسایی و دستگیری متهم شدند، اما هنگام انتقال وی، تعدادی از همدستانش با مداخله قصد فراری دادن او را داشتند. با وجود صدور دستور ایست و هشدارهای مکرر پلیس، متهم به تمرد ادامه داد که در نهایت مأموران با رعایت قانون بهکارگیری سلاح، ابتدا تیر هوایی شلیک کرده و سپس با هدف قرار دادن پای چپ متهم، وی را زمینگیر و دستگیر کردند.
این مقام انتظامی افزود: متهم پس از انتقال به مرکز درمانی و دریافت اقدامات پزشکی، در تحقیقات پلیسی به جرم ارتکابی اعتراف کرد. همچنین پرونده وی برای شناسایی و دستگیری سایر همدستان و انجام تحقیقات تکمیلی به پایگاه چهارم پلیس آگاهی تهران بزرگ ارجاع شد.
سرکلانتر چهارم پلیس پیشگیری تهران در پایان با توصیه به شهروندان گفت: تلفن همراه و سایر وسایل ارزشمند خود را در معابر، بوستانها و اماکن شلوغ در معرض دید قرار ندهند و هنگام تردد، بهویژه در مکانهای پرتردد، نسبت به اطراف خود هوشیار باشند. همچنین در صورت مشاهده هرگونه رفتار مشکوک یا اقدام به سرقت، موضوع را در سریعترین زمان ممکن از طریق مرکز فوریتهای پلیسی ۱۱۰ اطلاع دهند.
وی تأکید کرد: شهروندان در صورت وقوع سرقت، از درگیری مستقیم با سارق خودداری کرده و مشخصات ظاهری وی را برای تسریع در شناسایی و دستگیری در اختیار پلیس قرار دهند. همچنین نگهداری شماره سریال تلفن همراه و استفاده از قابلیتهای امنیتی و ردیابی گوشی میتواند در کشف سریعتر اموال مسروقه مؤثر باشد.