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فرماندار شهرستان تنگستان، در بازدید میدانی از مدارس حوزه دلوار با حضور مدیرکل نوسازی و توسعه مدارس استان، بر اهمیت ارتقای کیفیت زیرساختهای آموزشی در این شهرستان تأکید کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز بوشهر؛ فرماندار تنگستان با اشاره به اینکه توسعه مدارس یکی از سیاستهای راهبردی دولت و از اولویتهای ریاست جمهوری است، اظهار داشت: با توجه به تأکیدات استاندار، دغدغه اصلی ما در شهرستان، بازسازی مدارس فرسوده و غیرقابل استفاده بود که با تمرکز بر این حوزه، تعدادی از طرحها در سال گذشته به بهرهبرداری رسید و تعدادی دیگر نیز در مرحله ساخت قرار دارند.
وی در خصوص وضعیت منطقه دلوار افزود: در حال حاضر ۷ مدرسه در منطقه دلوار در دست ساخت است که تلاش میکنیم تا دو مورد از این مدارس را در آغاز سال تحصیلی جدید افتتاح شود و در اختیار دانشآموزان قرار گیرد تا با خیالی آسوده وارد کلاسهای درس شوند.
فرماندار تنگستان بیان کرد: با وجود انجام اقدامات ارزشمند در حوزه نوسازی، با توجه به گستردگی جغرافیایی شهرستان و پراکندگی جمعیت، همچنان مسیر برای رسیدن به سطح مطلوب ادامه دارد. در سال گذشته اعتبارات قابل توجهی از محل منابع ملی و شهرستان به این حوزه تخصیص داده شد.
سلیمانی همچنین با اشاره به حجم بالای مدارس در شهرستان به دلیل پراکندگی جمعیت، افزود: با وجود پیشرفتهای حاصل شده، همچنان برای رسیدن به نقطه مطلوب نیاز به تلاش مضاعف است در سال گذشته اعتبارات خوبی از طریق منابع ملی و اعتبارات اختصاصی شهرستان به این حوزه تخصیص یافت و در سال جاری نیز با تخصیص اعتبارات بیشتر، روند نوسازی و توسعه مدارس را با سرعت و قدرت بیشتری دنبال خواهیم کرد.
فرماندار تنگستان، با تأکید بر اینکه اولویت اصلی مدیریت شهرستان در سال گذشته و سال جاری، بازسازی مدارس فرسوده و غیرقابل استفاده بوده است، اعلام کرد: با استفاده از منابع ملی و منابع محلی، طرحهای متعددی در این زمینه اجرا شده است.