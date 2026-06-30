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معاون توسعه مدیریت و منابع اداره کل راهداری و حملونقل جادهای خراسان شمالی از آمادگی کامل ۲۳ باب مجتمع خدماتی رفاهی و نمازخانه بینراهی استان برای ارائه خدمات به زائران مراسم تشییع قائد شهید امت خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان شمالی ، علی پرتونیا گفت: ۲۳ مجتمع خدماتی رفاهی و نمازخانه بینراهی استان با حداکثر ظرفیت آماده خدمترسانی به زائران مراسم تشییع رهبر شهید هستند و خدماتی از جمله عرضه سوخت، ارائه مواد غذایی، خدمات رفاهی، سرویسهای بهداشتی، نمازخانه، استراحتگاه و سایر خدمات مورد نیاز را ارائه خواهند کرد.
وی افزود: به منظور ارتقای کیفیت خدمات، تیمهای نظارتی این ادارهکل با حضور مستمر در این مراکز، بر وضعیت بهداشت، نظافت، عملکرد تأسیسات، کیفیت خدمات، تأمین اقلام مورد نیاز، فعالیت جایگاههای سوخت و آمادگی نمازخانهها نظارت دارند.
وی تأکید کرد: همچنین هماهنگیهای لازم با بهرهبرداران مجتمعهای خدماتی رفاهی انجام شده تا خدماترسانی به مسافران و زائران بدون وقفه و در مطلوبترین شرایط انجام شود و تمامی امکانات رفاهی در طول این ایام در دسترس کاربران جادهای قرار گیرد.