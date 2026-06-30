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مستند «آقاسید» با روایتی از روستای پلکانی سر آقا سید در ارتفاعات زاگرس مرکزی و معرفی ظرفیتهای طبیعی، فرهنگی و اجتماعی این منطقه، امروز ساعت ۱۸:۳۰ از شبکه مستند سیما روی آنتن میرود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، این مستند به معرفی روستای پلکانی سر آقا سید در ارتفاعات زاگرس مرکزی میپردازد؛ روستایی با معماری منحصربهفرد، آداب و رسوم اصیل و طبیعتی بکر که به یکی از مقاصد جذاب گردشگری برای علاقهمندان داخلی و خارجی تبدیل شده است.
«آقاسید» ضمن به تصویر کشیدن زیباییهای طبیعی و فرهنگی این منطقه، به موضوعاتی همچون مسیر دشوار دسترسی به روستا، کوچ عشایر بختیاری و تأثیرات گردشگری بر زندگی مردم و محیط پیرامون آن نیز میپردازد.
علاقهمندان میتوانند این مستند را امروز ساعت ۱۸:۳۰ از شبکه مستند سیما تماشا کنند. بازپخش این برنامه نیز فردا ساعت ۹ روی آنتن خواهد رفت.