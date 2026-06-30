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رئیس پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات خواستار تحلیل دقیق و بازنشر منسجم دیدگاههای رهبر شهید در حوزه ارتباطات برای تبدیل آنها به راهبردهای علمی شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، جلسه هماهنگی برنامههای مرتبط با مراسم وداع با قائد امت رهبر شهید با حضور محمدحسین شیخی رئیس پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات و جمعی از معاونین برگزار شد.
در این جلسه شیخی با اشاره به شخصیت برجسته رهبر شهید اظهار کرد: امام شهید ما انسانی خاص بود و شاید صدها سال بگذرد تا چنین شخصیت برجستهای دوباره در جامعه ظهور کند.
به گفته وی، حوزههایی که ایشان بهویژه در بخش فناوری درباره آنها سخن گفتهاند باید مورد توجه قرار گیرد و این دیدگاهها احصا، بازنشر و به عنوان سرلوحه فعالیتها قرار داده شود.
رئیس پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات همچنین به تعبیر «گردنه تاریخی» در بیانات رهبر شهید اشاره کرد و گفت: ایشان معتقد بودند کشور در یک گردنه تاریخی قرار دارد؛ اگر از این گردنه عبور کنیم به موفقیت خواهیم رسید و در غیر این صورت با سقوط مواجه میشویم.
وی تأکید کرد: لازم است سخنان رهبر شهید در حوزه ارتباطات و فناوری بهصورت دقیق مورد تحلیل محتوایی قرار گیرد.
رئیس پژوهشگاه ارتباطات در همین زمینه تصریح کرد: تیمی از حوزه ریاست و روابط عمومی را مأمور کردهایم تا با گردآوری و تدوین دیدگاهها و بیانات رهبر شهید در حوزه ارتباطات و فناوری، این مجموعه را بهعنوان راهبرد اصلی این حوزه منتشر کنند.
شیخی در ادامه به دیدار خود با رهبر شهید در جریان سفر ایشان به استان فارس اشاره کرد و گفت: در آن دیدار درباره فعالیتهای حوزه نانوفناوری توضیحاتی ارائه کردم و ایشان توصیه کردند که در این حوزه بر تربیت نیروی انسانی متخصص تمرکز شود؛ توصیهای که نشاندهنده نگاه آیندهنگرانه ایشان و توجه جدی به توسعه علمی کشور بود.
وی همچنین با تأکید بر حضور پرشور همکاران در مراسم وداع، از معاونت پشتیبانی خواست تا تمهیدات لازم را برای حضور حداکثری پرسنل فراهم کند.
در بخش دیگری از این جلسه، درباره اقدامات اجرایی مرتبط با برگزاری مراسم تصمیمگیری شد. بر این اساس، روابط عمومی پژوهشگاه مأمور شد نسبت به تهیه و انتشار محتوای مناسب از جمله روزشمار باقیمانده تا مراسم اقدام کند.
همچنین مقرر شد بسیج پژوهشگاه فضای مرکز آموزشی تحول دیجیتال را برای پشتیبانی و پذیرایی از تشییعکنندگان در روز مراسم آمادهسازی کند و شورای فرهنگی نیز برگزاری مراسم زیارت عاشورا به یاد رهبر شهید را در دستور کار قرار دهد.