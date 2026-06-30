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فدراسیونهای آمادگی جسمانی و کبدی صاحب زمینهای هزار متری در مجموعه ورزشی آزادی شدند.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، پس از پیگیری احمد دنیامالی وزیر ورزش و جوانان به منظور انتقال ساختمان فدراسیونهای ورزشی به مجموعه ورزشی آزادی، یک قطعه زمین ۱۰۰۰ متری در این مجموعه جهت ایجاد سایت اداری-ورزشی به احمد گواری رئیس فدراسیون آمادگی جسمانی و تندرستی تحویل داده شد.
فدراسیون آمادگی جسمانی و تندستی در نظر دارد تا با ایجاد سایت اداری-ورزشی در مجموعه ورزشی آزادی، ضمن تسهیل فرایند خدمترسانی در بخشهای مختلف به علاقمندان و مخاطبان گسترده فدراسیون، با ساخت آکادمی ورزشی در کنار سایت اداری، زمینه ارتقاء علمی و عملی رشتههای زیر مجموعه فدراسیون آمادگی جسمانی و تندرستی را فراهم کند.
همچنین پس از پیگیریهای مستمر عباس اورسجی رئیس فدراسیون کبدی و در راستای توسعه زیرساختهای این فدراسیون، قطعه زمینی به مساحت ۱۰۰۰ متر مربع در مجموعه ورزشی آزادی از سوی شرکت توسعه و نگهداری اماکن ورزشی به این فدراسیون اختصاص یافت.
واگذاری این زمین با هدف احداث کمپ و مجموعهی تخصصی کبدی و ایجاد فضای مناسب برای تمرینات تیمهای ملی، توسعه بخشهای آموزشی و فراهم سازی بسترهای استاندارد برای برنامههای پایه و نخبه پروری است که این امر مهم در راستای سیاستهای کلان وزارت ورزش و جوانان در حمایت از فدراسیونهای ورزشی انجام شده است.