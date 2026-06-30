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نشست هماهنگی و برنامهریزی برگزاری همایش مشترک سرمایهگذاری ایران و آفریقا، به ریاست معاون اول رئیسجمهور و با حضور محمدرضا بابایی استاندار یزد برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز یزد، در نشست استاندار یزد با معاون اول رئیسجمهور، هماهنگیهای لازم برای میزبانی مشترک یزد و تهران از همایش بینالمللی سرمایهگذاری ایران و آفریقا با حضور ۵۰۰ مهمان خارجی بررسی و مقرر شد این رویداد بزرگ اقتصادی با محوریت استان یزد عملیاتی شود.نشست هماهنگی و برنامهریزی برگزاری همایش مشترک سرمایهگذاری ایران و آفریقا، به ریاست معاون اول رئیسجمهور و با حضور دکتر محمدرضا بابایی استاندار یزد برگزار شد.
در این نشست که با حضور مدیرکل آفریقای وزارت امور خارجه، دو تن از معاونان استاندار یزد و جمعی از مسئولان ارشد کشوری و استانی برگزار شد، جزئیات میزبانی، برنامههای اجرایی و زیرساختهای لازم برای این رویداد بینالمللی مورد بررسی قرار گرفت.استاندار یزد در این نشست با اشاره به ظرفیتهای کمنظیر اقتصادی و صنعتی استان یزد اظهار داشت: بر اساس توافقات صورتگرفته، این همایش بزرگ بینالمللی به میزبانی مشترک یزد و تهران، اما با محوریت استان یزد برگزار خواهد شد تا بستر توسعه سرمایهگذاریهای مشترک و صادرات صنعتی فراهم شود.
محمدرضا بابایی از پیشبینی حضور ۵۰۰ مهمان ویژه از قاره آفریقا در این رویداد خبر داد و افزود: این همایش بینالمللی میزبان مقامات دولتی، فعالان بخش خصوصی، تجار و بازرگانان برجسته کشورهای آفریقایی خواهد بود تا ظرفیتهای تولیدی و فرصتهای سرمایهگذاری یزد به صورت رو در رو تبیین شود.
وی در پایان خاطرنشان کرد: با توجه به اهمیت و ابعاد بینالمللی این رویداد، بهزودی یک «پیشهمایش» تخصصی جهت آمادهسازی محورها برگزار میشود تا هماهنگیهای لازم میان بخش دولتی و خصوصی کشور برای میزبانی منسجم و باشکوه از همایش اصلی در بالاترین سطح ممکن صورت گیرد.