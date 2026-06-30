به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اصفهان؛ سخنگوی آتش‌نشانی و خدمات ایمنی شهرداری کاشان گفت: در این حادثه که ساعت یک و ۱۰ دقیقه بامداد امروز به ستاد فرماندهی آتش‌نشانی اعلام شد تیم‌های عملیاتی از ایستگاه‌های شماره ۱، ۳ و ۶ به همراه ۴ دستگاه خودروی آتش نشانی به محل حادثه اعزام شدند.

روح الله فدایی افزود: نیرو‌های عملیاتی با حضور در محل، عملیات مهار آتش را با هدف جلوگیری از گسترش شعله‌ها به واحد‌های تجاری و کارگاهی مجاور آغاز کردند و آتش سوزی در سریع‌ترین زمان ممکن کنترل و ایمن‌سازی محل به پایان رسید.

وی گفت: کارشناسان در حال بررسی علت دقیق وقوع این حادثه هستند.