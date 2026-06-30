به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی ،دکتر سید حسین فتاحی معصوم از شاگردان درس تفسیر حضرت آیت‌الله سید علی خامنه‌ای و شاگرد قدیمی رهبر شهید گفت: شهید آیت‌الله علی خامنه‌ای اسلام را به گونه‌ای مترقی عرضه می‌کردند و به خصوص در مسایل پزشکی رویکرد و نگاه بی‌نظیری داشتند تا جایی که در مسایل جدید پزشکی از جمله مرگ مغزی و پیوند اعضا که به فتوای به روز و تخصصی نیاز داشت نظر ایشان در کشور تبدیل به قانون شد.

وی افزود: ایشان نگاهی مترقی نسبت به مسایل مختلف داشتند، قرآن را به روز تفسیر می‌کردند، مطالعات زیادی داشتند و دنیا را می‌شناختند لذا اسلامی که در اختیار داریم اسلامی به‌روز است.

رئیس سلسله همایش‌های دیدگاه‌های اسلام در پزشکی گفت: در رشته پزشکی همواره نیاز به احکام جدید فقهی است و ایشان با به‌روز کردن فقه احکام جدیدی صادر می‌کردند و یا موضوع را به علما ارجاع می‌دادند.

فتاحی با بیان این که از سال ۱۳۵۲ در مسجد امام حسن (ع) مشهد در جلسات تفسیر رهبر شهید حضور داشته است افزود: جلسات تفسیر ایشان برای طلبه‌ها و دانشجویان بسیار جذاب بود، چون ایشان طلبه روشنفکری بودند و همواره بر سه اصل نماز اول وقت، تقوی و شکرگزاری تاکید داشتند و تقوی در نظر ایشان واکسینه کردن و مصون سازی جامعه از خطا و گناه بود، موضوعی که اکنون در جامعه بلاتکلیف است. از نظر ایشان تقوا فرار نیست بلکه مصونیت است.

او ادامه داد: در مقوله شکرگزاری نیز شناخت نعمت، شناخت منعم و به کار بردن نعمت در راهی که منعم می‌خواهد مورد تاکید ایشان بود. در دیدگاه ایشان نعمت جمهوری اسلامی بزرگترین نعمت است و این نعمت باید در راه خدا و اصلاح امور به کار گرفته شود. این تعاریف در زندگی شخصی و جریان دانشگاهی شاگردان ایشان تاثیر فراوانی داشت.

بزرگترین تحصن در مقابل جانیان رژیم پهلوی در بیمارستان امام رضا (ع) توسط رهبر شهید

این استاد دانشگاه و نماینده دوره‌های چهارم و پنجم مجلس شورای اسلامی گفت: ایشان در جریان پیروزی انقلاب از رهبران انقلاب در مشهد بودند و ارتباط رهبر شهید با دانشگاه قوی بود و در جریان اعتصاب غدای دانشگاهیان در آبان ۱۳۵۷ ایشان در دانشگاه حضور یافتند و در مکانی که اکنون مسجد بیمارستان قائم است عکس شاه را پایین آوردند و عکس امام راحل را نصب کردند.

فتاحی افزود: یکی از فجیع‌ترین جنایت‌های رژیم پهلوی در ۲۳ آذر ۱۳۵۷ حمله به بخش کودکان بیمارستان امام رضا (ع) بود که به تحصن علما، روحانیت و مردم مشهد منجر شد و در جریان این جنایت نیز رهبر شهید ۱۳ شبانه روز در بیمارستان تحصن کردند و بزرگترین تحصن انقلاب با حضور ایشان رخ داد.

وی اضافه کرد: جامعه پزشکی از ایشان حرف شنوی داشت و در آن ایام مطب‌ها و داروخانه‌ها تعطیل شد و فقط مریض‌های اورژانسی مداوا می‌شدند. ارتباط قوی حضرت آقا با جامعه دانشگاهی باعث تمکین جامعه دانشگاهی از ایشان شده بود که برای مشهد در دوران انقلاب و پس از آن برکت بزرگی بود و این جریان تا به امروز در مشهد ادامه یافته است.

نگاه ویژه رهبر شهید به بانوان و پیشرفت علمی زنان

او ادامه داد: در دوران نمایندگی در مجلس شورای اسلامی نیز در امور مختلف با ایشان مشورت می‌کردیم. یکی از مطالبات رهبری در آن ایام افزایش تخصص‌های پزشکی برای بانوان و امکان ادامه تحصیل در رشته‌های مختلف پزشکی نظیر جراحی ارتوپدی برای زنان بود که این موضوع در مجلس پیگیری و تبدیل به قانون شد. نگاه علمی ایشان بی‌نظیر بود و کمتر شخصیتی در کشور سراغ داریم که چندوجهی باشد و بتواند اقشار مختلف را جذب کند.

این استاد دانشگاه و شاگرد درس تفسیر رهبر شهید در مشهد افزود: آمریکا با اتکای به پیشرفت علمی می‌خواهد کشور‌ها را تحت سلطه خود درآورد، اما اکنون ملت‌ها بیدار شده‌اند از رهبری خط می‌گیرند که ۳۷ سال کشور ایران را با وجود با تحریم‌ها و فشار‌ها به بهترین نحو اداره کرد و به پیشرفت در بخش‌های مختلف رساند.

فتاحی اضافه کرد: این که مردم در ماه‌های اخیر این گونه در خیابان‌ها به طرفداری و خونخواهی از این شخصیت حضور پررنگ دارند در هیچ کجای دنیا اتفاق نیفتاده است و باید به عنوان وارثان این انقلاب شخصیت رهبر شهید را زنده نگه داریم و همواره به جهانیان و نسل آینده معرفی کنیم.

وی تاکید کرد: حضرت آقا دارای شخصیت بی‌نظیری بود و با شهادتشان نیز به شخصیتی جاودانه در تاریخ جمهوری اسلامی ایران و دنیا تبدیل شدند. اکنون همه کشور‌ها رهبر شهید را به عنوان رهبر ملی ما می‌شناسند و این مضوع در بین ملت‌ها برای جمهوری اسلامی برکتی است که باید حفظ شود.

استاد دانشگاه علوم پزشکی مشهد و شاگرد قدیمی رهبر شهید در مشهد ادامه داد: پس از پیروزی انقلاب اسلامی به رغم فشار استکبار پیشرفت‌هایی در کشور حاصل شده که بی‌نظیر است و ملت ایران با رهبری فرزانه ایشان از تمام فشار‌های اقتصادی سربلند بیرون آمد از این رو همه اقشار از نویسندگان، هنرمندان و فیلمسازان باید در حیطه فعالیتی خود شخصیت حضرت آقا را ثبت و با تولید آثار فاخر این شخصیت ارزشمند را در تاریخ ماندگار کنند.