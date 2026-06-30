به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی، رئیس کل دادگستری استان گفت: میز خدمت و ملاقات مردمی فرصتی برای شنیدن مستقیم مطالبات مراجعه‌کنندگان و کاهش تأخیر در رسیدگی به پرونده‌ها است ودر میز خدمت امروز مسائل و مشکلات مراجعه‌کنندگان را به‌صورت مستقیم بررسی کنند.

عبداللهی با اشاره به اینکه هدف اصلی این ملاقات‌ها شنیدن مستقیم مطالبات مراجعه‌کنندگان و افزایش پاسخگویی است، افزود: در میز خدمت امروز مشکلات ۸۴ مراجعه کننده با حضور مسئولان قضایی استان بررسی شد.

وی گفت: افرادی هم که امکان ملاقات حضوری برای آنان میسر نبود بصورت برخط ملاقات تصویری انجام شد و عمده درخواست‌ها شامل اعمال ارفاقات قانونی برای محکومان، مرخصی، آزادی مشروط، تعلیق اجرای مجازات و رسیدگی به تأخیرات پرونده‌ها بود.