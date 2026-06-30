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معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری گیلان گفت: دستگاه قضا در برخورد با مفسدان اقتصادی که معیشت مردم را هدف گرفتهاند، قاطعانه برخورد خواهد کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان؛ حجت الاسلام و المسلمین رضازاده به مناسبت هفته قوه قضائیه و سالروز شهادت آیت الله دکتر بهشتی و ۷۲ تن از یاران باوفایش در تجمع مردمی در میدان شهرداری رشت حضور یافت و بر قاطعیت دستگاه قضا در مبارزه با فساد، اجرای عدالت و صیانت از حقوق عامه تاکید کرد.
وی با اشاره به جایگاه خطیر دادگستری در جامعه، گفت: بر اساس فرمایشات رهبر شهید امت، قوه قضاییه باید در راستای احیای حقوق عامه و آزادیهای مشروع، پویا و زنده عمل کند.
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری گیلان با اشاره به بیانات اخیر رهبر معظم انقلاب، آیت الله سید مجتبی خامنهای (مد ظله العالی) که به مناسبت هفته قوّه قضائیه منتشر شد، گفت: ایشان هدف از نهضت و قیام حسینی را اقامهی حق و اصلاح امّت و مقابله با ظلم و ستم بیان کرد.
حجت الاسلام و المسلمین رضازاده با بیان اینکه دستگاه قضایی علاوه بر وظایف اصلی خود با دیگر دستگاهها نیز هم افزایی دارد، افزود: اصل نظارت بر حسن اجرای قوانین بر عهده قوه قضائیه است و با مسئولانی که ترک فعل کرده و در اجرای وظایف خود کوتاهی میکنند، برخورد قاطع و قانونی انجام میشود.
وی با تأکید بر لزوم برخورد قاطع و قانونی با مفسدان اقتصادی، امنیت مردممحور و احیای حقوق عامه را از اصلیترین اولویتهای دستگاه قضایی برشمرد.
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری گیلان از رسیدگی به بیش از ۶ هزار پرونده مفاسد اجتماعی و اقتصادی و تشکیل بیش از هزار دادگاه علنی در این خصوص در سال اخیر خبر داد و گفت: دستگاه قضا در برخورد با مفسدان اقتصادی که معیشت مردم را هدف گرفتهاند، قاطعانه و بدون اغماض عمل خواهد کرد و مفسدان اقتصادی بر طبق قانون محاکمه و مجازات میشوند.
حجت الاسلام و المسلمین رضازاده در ادامه، به اجرای «قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول» اشاره کرد و افزود: تمام افرادی که سند عادی و قولنامهای دارند باید برای ثبت اسناد عادی خود در سامانه «ثبت ادعا» اقدام کنند تا در فرصت تعیین شده با اخذ استعلامات لازم، مالکیت خود را تثبیت و سند را دریافت کنند.
وی تاکید کرد: با ثبت رسمی اسناد، از ادعاهای دیگر اشخاص جلوگیری میشود و پس از مهلت مقرر در قانون، هیچ کس نمیتواند در مورد مِلک ثبت شده، ادعای مالکیت داشته باشد.
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری گیلان با تاکید بر استفاده حداکثری از ظرفیت سامانه سجام در اجرای برنامههای پیشگیرانه و ثبت گزارشهای مردمی، گفت: این سامانه به عنوان پل ارتباطی مردم با دستگاه قضائی است و در سال گذشته حدود ۵۰۰ گزارش دریافت و بیش از ۲۵۰ گزارش به دادستانیها ارجاع و رسیدگی شد.
حجت الاسلام و المسلمین رضازاده افزود: اساسیترین صلاح ما در این زمان وحدت کلمه و انسجام عمومی است و همه باید حول محور رهبری و در مسیر ولایت گام بردارند.