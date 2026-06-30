افزایش قیمت سوخت‌های بدون یارانه در اندونزی موجب تغییر الگوی مصرف رانندگان و افزایش چشمگیر مراجعه به بنزین یارانه‌ای شده و در نتیجه صف‌های طولانی در جایگاه‌های سوخت در جاکارتا شکل گرفته است.

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از کوالالامپور، شرکت دولتی انرژی پرتامینا در تاریخ ۱۰ ژوئن قیمت بنزین بدون یارانه را افزایش داده است.

در مقابل، قیمت سوخت‌های یارانه‌ای بدون تغییر باقی مانده است. این موضوع باعث شده بسیاری از رانندگان، به‌ویژه رانندگان تاکسی اینترنتی و کارگران پرتردد، برای کاهش هزینه‌ها به استفاده از سوخت یارانه‌ای روی بیاورند.

رانندگان اعلام کرده‌اند با وجود نگرانی از کاهش عملکرد موتور، ناچار به استفاده از سوخت ارزان‌تر شده‌اند؛ اقدامی که موجب افزایش صف‌ها و ازدحام در جایگاه‌های سوخت شده است.

کارشناسان اقتصادی اندونزی نیز هشدار داده‌اند این روند می‌تواند بهره‌وری نیروی کار را کاهش داده و قدرت خرید خانوار‌ها را بیش از پیش تحت فشار قرار دهد.

در همین حال، شرکت پرتامینا پاترا نیگا اعلام کرده است ذخایر سوخت کشور کافی است و توزیع سوخت به‌صورت شبانه‌روزی برای جلوگیری از کمبود در حال انجام است.

مقام‌های این شرکت همچنین تأکید کرده‌اند عرضه سوخت یارانه‌ای در سطح ملی پایدار است و جایگاه‌ها به‌طور منظم برای تأمین نیاز مردم پشتیبانی می‌شوند.