توافق میانجیگری شده آمریکا در لبنان، آب در هاون کوبیدن است
عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس، توافق ۱۴ مادهای میان رژیم صهیونیستی و لبنان تحت میانجیگری آمریکا را ترفندی بیاثر و فریبکارانه خواند و هشدار داد که این، تلاشی برای آشوب در بدنه داخلی لبنان در راستای تحقق طرح «رژیم بزرگ» است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما
، علاءالدین بروجردی با اشاره به مفاد توافقنامه اخیر میان رژیم صهیونیست و لبنان و واقعیتهای میدانی، گفت: این توافق ۱۴ مادهای که به دلیل فشار سیاسی آمریکا شکل گرفته به نوعی آب در هاون کوبیدن است و با توجه به فضای فعلی لبنان و طبیعت عدم تعهد رژیم صهیونیستی کاملاً به ضرر مردم این کشور است و در نهایت تنها در حد یک نوشتار روی کاغذ باقی خواهد ماند.
وی در ادامه با اشاره به جایگاه حزبالله به عنوان یک تشکل مردمی که سالها در دفاع از تمامیت ارضی لبنان تلاش کرده و هزاران شهید داده است، تأکید کرد: با توجه به مفاد این توافق، بعید است ارتش لبنان در مقابل حزبالله قرار بگیرد. ارتش لبنان هوشمندتر از آن است که با ترفندهای طراحی شده، وارد عرصه مقابله با مقاومت شود و نه شرایط لبنان و نه توانمندیهای حزبالله، اجازه تبدیل این توافق به عمل را نمیدهد.
عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس در تحلیل اهداف آمریکا و رژیم صهیونیستی از این توافق، هدف اصلی آنها را ایجاد بحران و به هم ریختگی در وضعیت داخلی لبنان دانست و تأکید کرد: خط قرمز دولت لبنان باید جلوگیری از ورود به بحرانهای داخلی باشد و تنها راه حل واقعی، صداقت رژیم صهیونیستی در عقبنشینی از خاک اشغالی لبنان است. عامل اصلی بحران در لبنان، اشغال بخشی از خاک این کشور توسط رژیم صهیونیستی است و تا زمانی که این اشغالگری پایان نیابد، حزبالله در راستای دفاع از تمامیت ارضی و مردم لبنان به مقابله با رژیم ادامه خواهد داد.
نماینده مردم لارستان، خنج، گراش، اوز و جویم در مجلس در مجلس تصریح کرد: این سیاستهای مورد حمایت آمریکا، در حقیقت در راستای پیشبرد طرح «اسرائیل بزرگ» است و مردم لبنان، بهویژه در مناطق جنوبی، با هوشمندی کافی، فریب این طراحیهای فریبکارانه را نمیخورند.