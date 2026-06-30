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مدیرکل استاندارد البرز از غیر استاندارد بودن نمونه زیتون وارداتی موجود در بازار استان البرز خبر داده و از شهروندان درخواست کرد تا از خرید محصولات غیر استاندارد خودداری کنند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما،مرکز البرز، مسعود جوادی از نمونه برداری فرآورده روغن زیتون وارداتی محصول کشور اسپانیا با نام تجارتی برتینی (Bertini) از سطح بازار استان خبر داده و گفت: روغن زیتون مذکور در ۹ بند آزمون شده با استانداردهای ملی مربوطه مغایرت داشته است.
دبیر شورای استاندارد استان از فروشندگان این محصول در سراسر کشور و از جمله استان البرز درخواست کرد محصول مذکور از سطح فروش و عرضه فروشگاهها جمع آوری کنند و شهروندان به عنوان بازرسان افتخاری سازمان ملی استاندارد، در صورت مشاهده این محصول مراتب را از طریق سامانه مردم دار گزارش دهند.
مدیرکل استاندارد البرز در ادامه از مردودی و مغایرت کنسرو زیتون شیشهای با نام تجارتی لوراس (LORAS) محصول کشور ترکیه در آزمون استفاده از سوربات سدیم خبر داد و افزود: این بند از آزمون در سطح بحرانی است.
سورباتها نظیر سوربات سدیم از انواع نگهدارندههای مواد غذایی و از عاملهای ضد میکروبی (آنتی میکروبیال) است.
مسعود جوادی با ذکر نام شکلات بسیار معروف با نام تجارتی کیندر (KINDER) محصول کشور ایتالیا، گفت شکلات مذکور در بند چربی معادل کره کاکائو با استانداردهای مربوطه مغایزت داشته و مردودی مذکور در سطح عمده میباشد.
مدیرکل استاندارد البرز در انتها آدامس لیمویی با نام تجارتی سینیز (SEENEEZ) ساخت کشور ترکیه را هم غیر استاندارد اعلام کرد و افزود: این آدامس در بندهای عمده خاکستر کل و خاکستر محلول با استاندارد ملی مربوطه مغایرت داشته و غیر استاندارد است